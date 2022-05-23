北市週五前決定「是否延長停課」　黃珊珊：全台確診數「詭異」下降

記者袁茵／台北報導

台北市中小學、幼兒園自5月23日停課至5月27日，而國三、高三生則停課至畢業典禮前一天。針對停課是否繼續延長？台北市副市長黃珊珊表示，近期全台確診數有點「詭異」，突然明顯下降，所以會在每天觀察之後，於星期五以前決定下週政策。

由於台北市長柯文哲確診，由黃珊珊代理出席防疫專責天使誓師記者會，並且於會後受訪。被問到台北市中小學、幼兒園停課是否會延長？黃珊珊回應，大家可以看到，台北市、全國這週確診數「都有點詭異」，「就是突然間降下來」。

黃珊珊提及，所以得每天觀察疫情狀態，並先了解現在情形，並非現在就可以預測下週發展，「可能每天觀察之後，在星期五以前決定下週作業。」

指揮中心23日表示，今日新增6萬6247例本土病例，個案分布為新北市1萬5708例，桃園市8636例，高雄市7286例，台北市7185例，台中市7140例，台南市4501例，彰化縣1979例，屏東縣1973例，新竹縣1927例，基隆市1478例，宜蘭縣1473例，新竹市1300例，苗栗縣1130例，花蓮縣1033例，雲林縣906例，南投縣843例，嘉義縣568例，台東縣549例，嘉義市317例，澎湖縣159例，金門縣119例，連江縣37例。

▼黃珊珊出席防疫專責天使誓師記者會。（圖／北市府提供）