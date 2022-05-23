快訊／黃珊珊爆快篩陽＝確診週四上路　急門診將轉型看診用藥為主

記者袁茵／台北報導

針對一般民眾快篩陽後，經醫事人員診斷可認定為確診一事，行政院長蘇貞昌23日上午要求指揮中心進行細節討論，務必對各大型篩檢站、醫療院所增加功能後的行政流程進行完整演練與規劃。台北市副市長黃珊珊23日透露，快篩陽視同確診「預計好像是星期四」上路。

由於台北市長柯文哲確診，由黃珊珊代理出席防疫專責天使誓師記者會，並且於會後受訪。針對台北市病床量能為何？黃珊珊說明，目前中央要求開設25％至35％病床量能，目前台北市還有800多張病床，其中和平醫院達到200床；由於部分醫護確診，所以人力上有些緊繃，北市府才會召集專責防疫天使到市府一起工作，感謝所有報名的天使。

黃珊珊提及，現場目前共有50名菁英，但實際上有200多人報名專責防疫天使，所以如果有缺額，這些人力都是台北市非常珍貴的資產，目前北市聯合醫院人力沒有問題，其他醫院若有缺額，北市府也會協調儘速補齊，「目前台北市醫療量能沒有問題。」

至於「防疫急門診」何時要改以看診為主？黃珊珊表示，已有和柯文哲開會討論，北市府因應中央快篩陽視同確診的用藥程序，今天共有5大院區會先試行綠色通道，讓65歲以上民眾有比較專門的通道，其他則會因應中央政策，「到目前為止，早上有跟中央通過電話，可能（快篩陽視同確診）作法也是這週，預計好像是星期四。」所以這幾天會先做演練，協調各大醫院進行急門診轉型。

黃珊珊強調，防疫急門診的採檢任務，未來可能並非最重要目標，而是以看診用藥為主，但因為抗病毒藥物還需要問診、調查藥物交互作用，所以仍在精進如何讓效率達到最高，包括柯文哲指示在聯合醫院網站預約時，就要先讓民眾填寫曾吃過哪些藥物、疾病，進而加速開藥過程。

▼黃珊珊出席防疫專責天使誓師記者會。（圖／北市府提供）