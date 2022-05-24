北聯幫「鴨鴨」超兇！榔頭狠砸+關狗籠PO網　惹這3事下場出爐

記者黃宥寧／台北報導

北聯幫北正堂堂主綽號「鴨鴨」的張孟筑，去年6月為了教訓叛徒竟持鐵鎚敲打其手部、肋骨，手段極兇殘；同年8月持758萬假鈔與幣商面交，順利騙走27萬多顆泰達幣。同年9月更帶槍下彰化，押走2名砂石車司機，帶到八里區關進狗籠痛毆，更將整個過程PO上網，行徑十分囂張。士林地檢署偵結，依組織犯罪等罪，起訴張男等7人，2名小弟通緝中。

有殺人未遂前科的35歲「鴨鴨」，來頭不小，父親張顯光不僅是八里當地角頭，去世時各幫派各派人到場致意，場面相當盛大。而「鴨鴨」不辱門庭，個性圓融、行事作風凶殘，更是十足生意人也跨土方版圖。

▼ 北聯幫北正堂持偽鈔向幣商購買泰達幣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

去年6月28日，張男認為洪姓男子拿走他的物品，便指使22歲黃姓小弟約洪男，半路攔車拿出手銬將洪男押走，帶到倉庫軟禁，張男更在現場指揮，一群小弟便持鐵鎚輪流敲打洪男手部身體等處，更要洪男打電話給家人要贖款，遭要脅的洪父湊出22萬5000元贖兒子，直到當天凌晨5時許洪男才渾身傷被載回家。

同年8月13日，張男向陳、劉幣商購買28萬顆泰達幣，支付748萬現金，隔天又佯稱說要買34萬顆泰達幣，且可支付955萬現金，導致幣商陷入錯誤轉入指定電子錢包，但沒想到收到的現金竟混758萬7000元假鈔，氣得幣商牙癢癢，立刻報警，3名前往面交的小弟更將現金各分435萬、500萬、20萬。

▼北聯幫北正堂堂主「鴨鴨」（數字1背心）持偽鈔購買虛擬貨幣泰達幣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

有生意頭腦的張男又與陳姓朋友合夥經營砂石車業務，但他質疑陳、何二人短報載運廢土價格，影響營收，同年9月8日又帶著黃姓等2名小弟到彰化縣和美，凶狠開槍示威，將2人押到新北市倉庫，更持鋁棒、刀子痛毆，更將2人關進狗籠凌遲，可怕的張男還將過程拍下，貼在臉書限時動態標註：「X伶娘，我叫你去載土，你給我去載垃圾」，虐待了將近12小時才將人帶到振興醫院就診。

經檢警抽絲剝繭調查，發現「鴨鴨」不僅是北投地區僅存的北聯幫分子，且該堂多為8年級生，做事風格凶狠，張男犯後不僅否認犯行，並辯稱只是有在現場，沒有教唆，檢察官認張男5年內再犯，建請法院加重其刑，根據小弟們證詞認他們是受到「鴨哥」命令做事，依組織犯罪、偽造通用貨幣、擄人勒贖等罪將其餘6名小弟起訴。