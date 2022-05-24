　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北聯幫「鴨鴨」超兇！榔頭狠砸+關狗籠PO網　惹這3事下場出爐

記者黃宥寧／台北報導

北聯幫北正堂堂主綽號「鴨鴨」的張孟筑，去年6月為了教訓叛徒竟持鐵鎚敲打其手部、肋骨，手段極兇殘；同年8月持758萬假鈔與幣商面交，順利騙走27萬多顆泰達幣。同年9月更帶槍下彰化，押走2名砂石車司機，帶到八里區關進狗籠痛毆，更將整個過程PO上網，行徑十分囂張。士林地檢署偵結，依組織犯罪等罪，起訴張男等7人，2名小弟通緝中。

有殺人未遂前科的35歲「鴨鴨」，來頭不小，父親張顯光不僅是八里當地角頭，去世時各幫派各派人到場致意，場面相當盛大。而「鴨鴨」不辱門庭，個性圓融、行事作風凶殘，更是十足生意人也跨土方版圖。

▼ 北聯幫北正堂持偽鈔向幣商購買泰達幣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

去年6月28日，張男認為洪姓男子拿走他的物品，便指使22歲黃姓小弟約洪男，半路攔車拿出手銬將洪男押走，帶到倉庫軟禁，張男更在現場指揮，一群小弟便持鐵鎚輪流敲打洪男手部身體等處，更要洪男打電話給家人要贖款，遭要脅的洪父湊出22萬5000元贖兒子，直到當天凌晨5時許洪男才渾身傷被載回家。

同年8月13日，張男向陳、劉幣商購買28萬顆泰達幣，支付748萬現金，隔天又佯稱說要買34萬顆泰達幣，且可支付955萬現金，導致幣商陷入錯誤轉入指定電子錢包，但沒想到收到的現金竟混758萬7000元假鈔，氣得幣商牙癢癢，立刻報警，3名前往面交的小弟更將現金各分435萬、500萬、20萬。

▼北聯幫北正堂堂主「鴨鴨」（數字1背心）持偽鈔購買虛擬貨幣泰達幣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投。（圖／記者黃宥寧翻攝）

有生意頭腦的張男又與陳姓朋友合夥經營砂石車業務，但他質疑陳、何二人短報載運廢土價格，影響營收，同年9月8日又帶著黃姓等2名小弟到彰化縣和美，凶狠開槍示威，將2人押到新北市倉庫，更持鋁棒、刀子痛毆，更將2人關進狗籠凌遲，可怕的張男還將過程拍下，貼在臉書限時動態標註：「X伶娘，我叫你去載土，你給我去載垃圾」，虐待了將近12小時才將人帶到振興醫院就診。

經檢警抽絲剝繭調查，發現「鴨鴨」不僅是北投地區僅存的北聯幫分子，且該堂多為8年級生，做事風格凶狠，張男犯後不僅否認犯行，並辯稱只是有在現場，沒有教唆，檢察官認張男5年內再犯，建請法院加重其刑，根據小弟們證詞認他們是受到「鴨哥」命令做事，依組織犯罪、偽造通用貨幣、擄人勒贖等罪將其餘6名小弟起訴。 

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
快訊／雲林6歲童現猛爆性腦炎症狀　腎衰竭緊急插管洗腎
20萬天線寶寶「男童一靠摧毀」媽媽斥詐騙！律師挺家長討回賠償
快訊／6歲男童確診重症！出現癲癇、休克　急送加護病房未脫險
柯文哲曝台灣解封關鍵：1個半月內「可能感染的人都感染完」
快訊／幫北京公司挖角台灣工程師　負責人遭搜索
快訊／15縣市大雨特報！　北台灣入夜防豪雨
「1縣市暴增」超越台北市！全台確診地圖曝　台中累計破10萬
陳其邁曝北部有黑數　柯文哲反擊：預料中的事
快訊／今本土增8萬2363例！　各縣市分佈曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

最美風景！女騎士車禍倒地不起　民眾幫擋車、撐傘、搧風

台南86道華麗迴轉！黑車「巴庫」開走畫面曝..後方駕駛全傻眼

吃醋討拍被抓包！辯不知他已婚　「我這小三」成鐵證...這下慘了

「東方貴公司」台南燒胎畫圈圈　警方出手...囂張駕駛下場出爐

輕微骨折堅持要住院！他揮拳嗆「我爸和王永慶同鄉」判刑3個月

淫警備份鑰匙「只穿內褲」闖宿舍　硬上女工友不成...和解換免囚

揚言把女友裸照、性愛片PO網　變態前任「唬爛變恐嚇」...下場曝

紙雕師刺死超商店員！先施苦肉計再用「修復式司法」　家屬怒了

暴力夫恐嚇「毀容斷腳筋」　人妻慘遭軟禁10天痛毆硬上

快訊／幫北京「兆易創新」挖角記憶體工程師　在台負責人遭搜索

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

王心凌公開《愛你》練舞室　阿Sa太會吃...上台前縮肚子XD

半夜路邊違停遭警盤查！　前科男嗆「沒人權」引論戰

高三生騎電動自行車買午餐　竟擦撞特斯拉...沮喪坐路邊

橘貓腳上鮮紅嚇壞媽！　肉球印露餡還頂嘴出拳

虎斑貓開飛機「認錯同臉太陽神」乾等半小時...媽笑：站錯位子了

最美風景！女騎士車禍倒地不起　民眾幫擋車、撐傘、搧風

台南86道華麗迴轉！黑車「巴庫」開走畫面曝..後方駕駛全傻眼

吃醋討拍被抓包！辯不知他已婚　「我這小三」成鐵證...這下慘了

「東方貴公司」台南燒胎畫圈圈　警方出手...囂張駕駛下場出爐

輕微骨折堅持要住院！他揮拳嗆「我爸和王永慶同鄉」判刑3個月

淫警備份鑰匙「只穿內褲」闖宿舍　硬上女工友不成...和解換免囚

揚言把女友裸照、性愛片PO網　變態前任「唬爛變恐嚇」...下場曝

紙雕師刺死超商店員！先施苦肉計再用「修復式司法」　家屬怒了

暴力夫恐嚇「毀容斷腳筋」　人妻慘遭軟禁10天痛毆硬上

快訊／幫北京「兆易創新」挖角記憶體工程師　在台負責人遭搜索

最美風景！女騎士車禍倒地不起　民眾幫擋車、撐傘、搧風

苗可麗搭計程車「司機剛動眼睛手術」！　下車堅持多付款：謝謝你

台南86道華麗迴轉！黑車「巴庫」開走畫面曝..後方駕駛全傻眼

新光人壽防疫險日賠約20萬！　產壽險壓力大不同

買牛排烤鴨都送龍蝦！五星飯店外帶優惠限定7天　港點餐盒5折

金門新增104例！分屬8家庭、8工作職場群聚

學校廁所遇到猛獸！　9歲童近距離被美洲獅狂吼：心臟差點停止

端午節限定！獨木舟遊古蹟　「救生員+教授」陪導覽淡水遺址

拜登算盤打錯？擬降中國關稅抗通膨　學者3面向分析

療癒花香撲鼻！精選8處人氣金針花海秘境　全台都能賞浪漫黃金海

社會熱門新聞

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

獨／網美「丟魚擲筊」被肉搜！　身分曝光出面道歉

兆豐銀OL遇愛情詐騙　2個月盜ATM千萬

遭恐怖情人開車輾過！女軍人多處骨折恐癱瘓

見確診孤獨死+中重症不敢赴醫　消防猛男悲嘆人生

台中男開BMW自撞　上救護車才說：確診居隔中

女遊客看花火節　突心臟不適亡

廖老大怒告「關鍵字」曝　3網友列首波名單

超胸理財專員報名AV女優徵選　網友暴動了

癡愛人妻卻遭騙光積蓄！押她到深山恐嚇砍頭

即／休旅車撞進雞肉飯店　疑為閃避機車釀禍1人受傷

帽T殺手欠賭債為600萬行凶　盼共犯一起受罰

更多熱門

相關新聞

北檢前兩度亂鬥　北聯狂砍竹聯警逮16人

北檢前兩度亂鬥　北聯狂砍竹聯警逮16人

曾任新北市警局偵查隊副隊長的許恒瑞涉嫌透過交友軟體物色單身女子吸金詐騙逾億元，遭被害人控告違反銀行法、吸金等罪，5月3日台北地檢署開庭，當天下午被被害人吳女因不滿遭詐財，下午教唆林男等人到場守候許男等人，開完庭後到場圍堵，雙方發生肢體衝突，遭轄區中正一警方以聚眾鬥毆罪嫌送辦。

大鬧捷運遭噴辣椒水　保全不起訴原因曝

大鬧捷運遭噴辣椒水　保全不起訴原因曝

四海幫太子爺被北聯幫眾砍殺　「雙手全被打斷」

四海幫太子爺被北聯幫眾砍殺　「雙手全被打斷」

四海、北聯幫世交　為「女學生」撕破臉

四海、北聯幫世交　為「女學生」撕破臉

「四海幫太子爺」遭北聯幫擄走凌虐　發江湖令全面追殺

「四海幫太子爺」遭北聯幫擄走凌虐　發江湖令全面追殺

關鍵字：

北聯幫組織犯罪防制條例強暴北正堂泰達幣偽鈔

讀者迴響

熱門新聞

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

陳文茜血氧剩85又血尿！「活得太累」求死：我想走了

兒撞毀20萬天線寶寶！媽死亡之瞪悲劇照瘋傳

20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器曝！媽媽控店家詐騙

小孩康復回學校！「一張注音紙條」讓媽心碎了

可米小子「3年內2人離世」！他消失17年變身手搖飲CEO

凱特摩絲將為強尼戴普作證

獨／確診還賣早餐　闆娘：沒有！真的很無辜

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

快訊／今暴增42死！本土+8萬2363例、另增72境外

陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

6童亡、5有腦炎「病程超快」　醫提1方法救命

可米小子隊長改行當牙醫　許君豪情牽洋妞放閃

獨／網美「丟魚擲筊」被肉搜！　身分曝光出面道歉

更多

最夯影音

更多
高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖
超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面