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四海幫太子爺被北聯幫眾圍毆　「雙手全被打斷」 恐釀黑幫火拚

記者張君豪／台北報導

四海幫海罡堂方姓堂主親兒因為了女同學爭風吃醋，日前透過IG與北聯幫成員嗆稱發生衝突，3月13日晚間在北市萬華區貴陽街遭到三名北聯幫成員開車擄走，警方憂心爆發幫派火拚衝突，緊急展開線上協尋並調閱監視器擴大追查，14日凌晨1時接獲新北市三重警分局轉報，新北警方在三重區文化南路發現遭擄走的方姓少年（17歲）倒臥路旁傷痕累累、兩手臂都被打斷雙手骨折，警消緊急將他送往聯合醫院三重院區搶救。

▲涉嫌擄走四海幫海罡堂堂主親兒的劉男等3人隔天火速遭警方帶回調查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉嫌擄走四海幫海罡堂堂主親兒的黃男等3人隔天火速遭警方帶回調查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉嫌擄走四海幫海罡堂堂主親兒的劉男等3人隔天火速遭警方帶回調查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉嫌擄走四海幫海罡堂堂主親兒的劉姓、陳姓少年等3人隔天火速遭警方帶回調查。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方緊急派警力到三重醫院戒護方姓少年、防範四海、北聯兩幫發生火拚，警方初步調查發現涉嫌擄走方姓少年的是有北聯幫背景的黃男（36歲）和劉姓、陳姓少年（均17歲），其中陳姓少年與被害人方姓少年是國中同學，兩人因爭女友爭風吃醋，雙方多次透過社群軟體嗆聲。

▲涉嫌擄走四海幫海罡堂堂主親兒的劉男等3人隔天火速遭警方帶回調查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉嫌擄走四海幫海罡堂堂主親兒的黃男等3人隔天火速遭警方帶回調查。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，3月13日23時許，萬華警方接獲報案，指稱方姓少年在轄區桂陽路2段41號遭到不明人士擄走脅持上車，警方火速調閱監視器，發現22時44分左右有3名男子在該處騎樓下與方姓少年碰面，並邀約他上車到別處談判，自此下落不明。根據《CTWANT》報導、方姓少年遭砍全身多處刀傷，北聯幫眾施暴「打斷雙手」教訓四海幫太子爺意味相當濃厚、也種下兩幫引發日後衝突仇隙；但警方否認方姓少年遭砍傷，僅證實雙手遭北聯幫眾圍毆骨折。

警方釐清四海、北聯兩幫眾涉案背景後，根據監視器尋車追人，14日鎖定涉案3人藏匿在北市大同區某賓館，將3人帶回偵訊、但因四海幫海罡「黑道泰子爺」方姓少年父親堅持提告，警訊將3人分依妨害自由、殺人未遂等罪嫌移送台北地檢署偵辦，動手的劉姓主嫌經檢察官複訊後聲押獲准。

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