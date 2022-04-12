乘客大鬧捷運他噴辣椒水　保全挨告傷害不成...竟和鄭捷有關

▲受已伏法的捷運隨機殺人模鄭捷影響，捷運站務相關人員都會配備辣椒水以備不時之需。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

徐姓男子在北捷台北車站與蔡姓男子發生擦撞糾紛，呂姓捷運站長和吳姓保全員上前排解，徐男仍不斷上前叫囂「要我撂人是不是？」吳姓保全為了順利把蔡男帶離現場，朝徐男噴辣椒水，徐男眼睛紅腫發炎，怒告蔡、呂、吳分別涉嫌傷害、強制等罪，台北地檢署調查後，認為吳姓保全行為符合「緊急避難」，依法不罰，12日處分全部不起訴。

這起捷運衝突事故發生在2021年12月2日中午，30多歲的徐姓男子認為蔡姓男子在台北車站樓梯用跑的下樓，撞了他一把就走，徐男因此追上前去找蔡男理論，站務人員通報有民眾在月台區吵架，當班的呂姓捷運站長前往將2人帶到2號詢問台附近，同時呼叫吳姓保全前往協助。

可是徐男情緒激動，不斷試圖靠近蔡男直問：「你要怎麼解決？」「你要我撂人是不是？」蔡男低聲道歉仍持續遭嗆，呂姓女站長夾在中間眼見情勢不妙，示意吳姓保全先把蔡男帶走，徐男仍緊跟著不讓人離開，吳姓保全情急之下，朝徐男噴辣椒水。

▲民眾因不滿在捷運台北車站樓梯被人衝撞，大鬧詢問台被噴辣椒水。（示意圖／記者黃彥傑攝）

徐男事後驗傷報警，控告蔡男在樓梯撞傷他，呂姓站長妨害他要求對方和解的權利，吳姓保全噴辣椒水害他結膜炎點狀角膜炎，其中蔡男被控傷害部分，因徐男沒有證明傷勢，且沒有找到相關影像佐證，罪嫌不足。

至於保全噴辣椒水部分，經函詢台北市捷運局與捷運公司，原來從板南線發生鄭捷隨機殺人造成4死慘案後，北捷已經全面強化人員裝備，全部都配有辣椒水，且在「面對強暴、脅迫相向，危及自身或人員安危之虞」，就可使用辣椒水。

檢察官根據詢問台附近監視器，以及吳姓保全的密錄器，認為當時徐男步步逼近，阻撓呂姓保全護送蔡男離開，吳姓保全為「緊急避難」不得已噴灑辣椒水雖造成徐男傷害，依《刑法》24條規定，不罰；至於站長因執行職務，調解乘客糾紛也不構成妨害自由強制罪，因此以罪嫌不足等理由，將3名被告全部處分不起訴。