四海、北聯幫世交！為「女學生」撕破臉　恐掀黑道大戰

▲由於北聯幫創幫幫主黃寶鏞（右）曾是四海幫成員；而現任幫主王際平（左）又是四海同心會理事，2幫因歷史淵源交情相當好。（圖／CTWANT提供）

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北聯幫橫行台北市北投和中山區一代逾半世紀，靠著經營酒店、賭場、毒品買賣累積雄厚資本，與3大幫派竹聯、四海、天道盟各據山頭，北聯幫創幫老幫主黃寶鏞擁有四海幫背景，北聯與四海因此情同兄弟、世交多年，但四海幫海罡堂方姓堂主兒子上月被北聯幫擄走，雙方因此反目成仇，更恐掀起黑道大戰。

本刊調查，日前四海幫海罡堂方姓堂主之子，因為在校園和另名北聯幫北武堂的陳姓同窗，為了1名女同學爭風吃醋，雙方多次爆發口角衝突，陳少竟在上月13日找來20多名幫眾，當街擄走方少並載往堂口據點，方少遭囚禁毆打凌虐、遍體鱗傷，雙手雙腳有多處刀傷，雙手更被打到骨折

▲走在最前頭的四海幫海罡堂方姓堂主，因為涉嫌夥同6名小弟，聚眾爭奪幫派地盤火拼，最後遭警方逮捕。（圖／CTWANT提供）

最後方少被載往新北市三重區文化南路一帶丟包，陳姓少年等人也被逮捕，但「太子爺」遭虐之仇不共戴天，四海幫成員多次和北聯幫談判，希望對方交出兇手，但多次談判沒有結果，雙方還差點在台北市社子島一帶爆發械鬥，方姓堂主更誓言要為愛子討公道，命北聯幫限期給出交代，雙方至今仍無共識。

本刊調查，北聯幫創立於1959年，屬於外省掛幫派，主要活動範圍為於台北市中山區、北投區，主要以經營酒店、賭場、毒品買賣，以及放高利貸為主要財源，又被道上人士戲稱「棺材幫」，意即連人的「棺材本」都要掏空吃盡。

北聯幫的「黨政關係」是近來黑白兩道熱門話題，時任民進黨台北市黨部評議委員會召集人趙映光之子趙介佑，去年5月被起底為北聯幫中堅幹部，同時涉犯販毒、詐欺、暴力討債、擄人勒贖等罪，趙介佑更在2016年總統選舉中擔任蔡英文的競選總部顧問，民進黨當時火速將趙介佑開除黨籍，仍在社會上引發一陣譁然，更讓大眾發現北聯幫勢力早已滲透政界。

▲時任民進黨台北市黨部評議委員會召集人趙映光之子趙介佑，擔任蔡英文2016年總統選舉的競選總部顧問，被起底為北聯幫中堅幹部，涉犯販毒、擄人勒贖等罪。（圖／CTWANT提供）

據了解，北聯幫和四海幫長年來關係匪淺，由於北聯幫創幫幫主「黃寶鏞」曾是四海幫成員，而且現任幫主「王際平」又曾是四海幫創立「中華四海同心協會」的理事，2幫派猶如世交，一直維繫良好的關係，如今雙方卻為了擄人案反目成仇，北聯幫更遲遲無法給出交代，2幫恐在雙北地區掀起腥風血雨。

對此，萬華分局表示，日前接獲報案位於貴陽街二段附近發生擄人事件，警方隨即成立專案小組進行調查，並於隔日在大同區某賓館逮捕其中1名主嫌劉姓男子並經法院羈押禁見，並通知其他共犯到案說明，目前正積極查緝其餘涉案人等，全案將依傷害、妨害自由等罪偵辦。同時未來也將嚴密監控2幫派動作，嚴防發生聚眾鬥毆情事，影響地區治安。

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