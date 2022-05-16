前偵查隊警官吸金案「北檢前兩度亂鬥」　北聯狂砍竹聯警逮16人

記者張君豪／台北報導

曾任新北市警局偵查隊副隊長的許恒瑞涉嫌透過交友軟體物色單身女子吸金詐騙逾億元，遭被害人控告違反銀行法、吸金等罪，5月3日台北地檢署開庭，當天下午被被害人吳女因不滿遭詐財，下午教唆林男等人到場守候許男等人，開完庭後到場圍堵，雙方發生肢體衝突，遭轄區中正一警方以聚眾鬥毆罪嫌送辦。

▲3日晚間台北地檢署外釀黑幫持開山刀聚眾砍人案，轄區中正一警方事後逮捕16人到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

不料當晚10時許，雙方在地檢署前開完庭爆發二度衝突，這次換吸金詐騙這方先發難，有北聯幫背景的伍男（25歲）率周嫌、陳姓少年從車上抄開山刀反擊，當場砍傷下午動手的林男後逃逸。

5月3日中午12時許，吸金案開庭完，被害人吳女陣營包含有竹聯幫虎堂背景的林男等6人，與許男陣營3名有北聯幫背景成員在北檢外發生衝突鬥毆，遭轄區警方依聚眾鬥毆罪嫌移送7人。

未料當晚雙方遭警方移送聚眾鬥毆案開庭結束後，曾任偵查隊副隊長的許男教唆急召北聯幫9人來圍堵吳女，北聯幫眾伍男、周嫌及陳姓少年等人從車上拿出預藏的開山刀猛砍林男，造成林男全身多處刀傷倒臥血泊中。

中正一警方與台北市刑大緊急成立專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦，連續12日不眠不休、陸續收網查獲持刀砍人周嫌等3人到案，及涉嫌在場聚眾鬥毆罪8名幫派成員，並把藏匿刀手、涉嫌湮滅罪證罪5人均帶回，依法移送台北地方檢察署偵辦。

專案小組追查發現，5月3日晚上在台北地檢署、台北地院前發生鬥毆砍人的犯嫌，均為北聯幫背景黃男（42歲）帶頭，搜出疑似走路工、詐騙吸金所得約400餘萬元新台幣，警方並將所有幫助逃亡之人依藏匿人犯罪移送偵辦。

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