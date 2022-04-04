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「四海幫太子爺」遭北聯幫擄走凌虐　發江湖令全面追殺

四海幫海罡堂方姓堂主兒子，因在學校和北聯幫陳姓成員為了女同學爭風吃醋，北聯幫竟將方少擄走，並載往堂口據點凌虐。（圖／本刊繪圖組）

▲四海幫海罡堂方姓堂主兒子，因在學校和北聯幫陳姓成員為了女同學爭風吃醋，北聯幫竟將方少擄走，並載往堂口據點凌虐。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

北聯幫在台灣橫行逾半世紀，主要活動地盤在台北市北投區和中山區，因老幫主黃寶鏞具四海幫背景，北聯與四海向來親密無間、友好合作，但2大幫的小輩卻不顧過往世交之情，四海幫海罡堂方姓堂主的兒子在學校為了女同學爭風吃醋，竟遭北聯幫北武堂幫眾擄走凌虐，方姓堂主為之震怒，雙方多次交涉未果，四海更發出「江湖追緝令」追殺事主，一場腥風血雨正在上演。

本刊調查，方姓少年極受父親寵愛，年紀輕輕就成為幫內公認的「太子爺」，他如今就讀高中，與北聯幫陳姓成員同窗，但雙方喜歡上同一名女學生，2人因此爭風吃醋，在校園和社群軟體上發生多次口角衝突，陳姓少年吞不下這口氣，決定要給方少「一個教訓」，

根據本刊取得的畫面，今年3月13日晚間11時許，方姓少年正獨自在西門町某騎樓滑手機，疑似在等親友接送，他卻突然被黑白2台車包夾，一群惡煞將他團團圍住，不斷對方少指指點點，少年眼見不對，不斷慌張比劃試圖解釋，男子們卻聽不進方少說詞，仍強硬的將他「請」上車，將他載往北聯幫據點。

方姓少年獨自在西門町騎樓滑手機時，突然被1群黑衣人包圍，並遭強行「請」上車。（圖／讀者提供）

▲方姓少年獨自在西門町騎樓滑手機時，突然被1群黑衣人包圍，並遭強行「請」上車。（圖／CTWANT提供）

四海幫海罡堂得知「太子爺」遭擄後，立刻動用各方人脈和關係，險些要直搗北武堂老巢「拚輸贏」，四海幫眾更不斷喝令北聯別輕舉妄動，不得動方姓少年一根寒毛，陳姓少年卻不顧四海幫的警告而對方少凌辱虐打，方少最終傷痕累累、全身是血倒臥三重街頭，路過民眾見狀嚇壞連忙報警。

據了解，方少身上除了有多處被毆打的傷痕，雙手雙腳更有多處刀傷，其中雙手還被打到骨折，全身可說體無完膚，所幸送醫急救開刀撿回一命，事後，警方在台北市大同區一間賓館，逮捕涉嫌擄人毆打的5名男子，全案訊後依妨害自由、傷害罪移送。

警方將人逮捕到案，但黑道間的「私帳」可不會這樣了結，方姓堂主眼看愛子被打到遍體鱗傷而大發雷霆，要求北聯幫交出罪魁禍首，雙方多次交涉卻始終沒能取得共識，四海幫越發怒不可遏，不惜發出「江湖追緝令」全面追殺，要求陳姓少年出來面對，腥風血雨如今尚未平息，恐造成更大傷亡。

對此，萬華分局表示，日前接獲報案位於貴陽街二段附近發生擄人事件，警方隨即成立專案小組進行調查，並於隔日在大同區某賓館逮捕其中1名主嫌劉姓男子並經法院羈押禁見，並通知其他共犯到案說明，目前正積極查緝其餘涉案人等，全案將依傷害、妨害自由等罪偵辦。同時未來也將嚴密監控2幫派動作，嚴防發生聚眾鬥毆情事，影響地區治安。

北聯幫北武堂擄走方少並將他囚禁凌虐，最後被北聯幫成員丟包在新北市三重街頭。（圖／讀者提供）

▲北聯幫北武堂擄走方少並將他囚禁凌虐，最後被北聯幫成員丟包在新北市三重街頭。（圖／CTWANT提供）

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