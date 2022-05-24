男大生「圖書館脫褲求愛」鄰座女生！手握狂甩噁問：特別想認識妳

▲男生在圖書館裸露隱私部位表白女生。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

北京一高校男生被曝在圖書館裸露隱私部位，遞紙條向女生表白。網友發帖怒罵稱，中國勞動關係學院有男生在圖書館內「公然拉下褲子甩XX騷擾鄰座女生」。23日凌晨，中國勞動關係學院官方微博發布通報稱，經查，學生李某的不當行為事實清楚，給予其留校察看處分。

據《瀟湘晨報》報導，網傳圖片顯示，該男生還給女生寫了一張字條，「我喜歡妳，我們能開始了解彼此嗎？我願意主動，妳呢，特別想認識妳，人生只有一次，我們也可能會有故事，對嗎？」此外，還有網友附上了該男生在圖書館的照片。

5月23日凌晨，中國勞動關係學院官方微博發布通報稱，近日，接到一名學生在北京校區圖書館內做出不雅行為的報告。接到報告後，學校第一時間成立專項工作小組，依法依規開展調查核實，啟動違紀處理程序。

通報稱，經查，學生李某的不當行為事實清楚，該生已對其錯誤行為作出深刻檢討，依據《中國勞動關係學院學生違紀處分管理規定》第十二條第2款第4項「從事或參與其他有損大學生形象，違背社會公德者，視情節和後果給予警告至留校察看處分」之規定，經研究決定，給予李某留校察看處分。