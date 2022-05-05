告白學姊遭拒...樹科大學弟宿舍外走道揮刀濺血！校方回應了

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市樹德科技大學今（5）天凌晨驚傳情殺案！一名林姓男大生（20歲）疑似追求盧姓學姊不成，竟持美工刀在女生宿舍外走道，割傷盧女頸部、手臂，導致女方血流不止，所幸送醫後沒有大礙，據了解，林男心儀學姊已久，昨晚兩度告白被拒，才一時情緒失控行兇。

▲樹科大林姓男大生（中）告白學姊不成，竟失控揮刀傷人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起情殺案件發生在女生宿舍外人行步道，據了解，林姓男大生今年大一，被殺傷的盧姓女大生大二，兩人在學校社團認識，也常常與其他同學一起聊天，林生對女生很有好感。

昨天晚上，林男約盧女和另外兩名女同學一起到操場聊天，林男選擇告白，但卻被盧女拒絕，林男隨後悻悻然回到寢室，盧女和兩名女同學走回宿舍途中，林男再度現身，還是試著想要交往，但再度遭到盧女的拒絕，林男一時情緒激動難耐，便手持美工刀亂揮，導致割傷盧女脖子後方及手臂，當場鮮血直流，也嚇壞在場兩名女同學。

警、消獲報到場後，隨即將受傷的盧女送醫治療，所幸僅是脖子及右手臂被割傷，沒有生命危險，警方同時也在宿舍內找到犯案後的林姓男子及起獲犯案工具，而林男當場向警方表示，剛剛自行吞食了大量的安眠藥，意識漸漸不清；警方遂將林男逮補後，戒護送醫治療。

針對這起情殺，樹科大表示，受傷學生家長不希望學生曝光，造成二度傷害，目前受害學生家長已循司法途徑處理，學校會由諮商中心對學生及其班級進行輔導。