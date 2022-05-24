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快篩陽經醫師診斷即確診　花蓮慈濟提供3大科別視訊門診

▲透過平板螢幕，詹榮華主任悉心問診，確認潘小妹的食慾和精神狀況是否良好，有無出現其他相關病症。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

透過平板螢幕，詹榮華主任悉心問診，確認潘小妹的食慾和精神狀況是否良好，有無出現其他相關病症。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣因全境納入原住民族地區，全縣居民適用「快篩陽性視同確診」，花蓮慈濟醫院於五月二十三日啟動家庭醫學科、小兒科相關視訊門診，首位獲得幫助的是一位十四歲的潘姓小妹妹；二十四日起，再增加婦產科，讓無症狀或輕症的快篩陽性居民，可以免接觸風險，透過視訊看病，由醫師開立醫囑並取藥，進而緩解不舒服症狀，早日恢復健康。

中央疫情指揮中心二十一日宣布，「快篩陽性視同確診」開放原住民族及離島居民適用，花蓮縣全境納入原住民族地區認定；花蓮慈院在接獲指示後，隨即在二十二日完成相關作業，並在二十三日針對快篩陽性輕症的全縣民眾，提供網路視訊門診。

▲透過平板螢幕，詹榮華主任悉心問診，確認潘小妹的食慾和精神狀況是否良好，有無出現其他相關病症。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

民眾需在快篩陽性的檢測片上寫上姓名和檢測日期，並將檢測片及健保卡放在一起拍照並出示判讀陽性的檢測片。

潘小妹是在五月二十一日出現發燒、喉嚨痛、全身肌肉痠痛等症狀，隔天晚間六點多在家快篩陽性，隨即透過網路預約視訊門診，於二十三日上午，由小兒部一般兒科主任詹榮華醫師看診。透過平板螢幕，詹榮華主任悉心問診，確認潘小妹的食慾和精神狀況是否良好，仔細詢問有無出現COVID-19等其他相關病症，並向陪診的媽媽說明，兒童或青少年的確診案例普遍會發燒一至二天，請潘小妹的媽媽放心，先服用院方開立的退燒藥即可；但詹醫師也叮嚀，若是孩子後續發生嘔吐、腹瀉不止的情況，或是有眼球移動異常、鬥雞眼、意識不清、抽搐等疑似腦炎的症狀，則需要立即送往急診。

▲透過平板螢幕，詹榮華主任悉心問診，確認潘小妹的食慾和精神狀況是否良好，有無出現其他相關病症。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

視訊門診網路掛號QRcode。

醫事室專員褚惠瑛指出，民眾需在快篩陽性的檢測片上寫上姓名和檢測日期，並將檢測片及健保卡放在一起拍照，並配合醫師視訊評估時出示判讀陽性的檢測片。花蓮慈院針對快篩陽性的民眾開設家醫科、小兒科、婦產科視訊門診，十八歲以下未成年人可以至小兒科掛號看診、成年人可以預約家醫科，孕婦女則可以諮詢婦產科，再由各專科醫師為患者評估狀況；掛號方式選擇網路預約，或撥打預約專線03-8574885由專人協助掛號作業。網路預約最晚可在看診前一天完成，若需當天看診，請撥打電話掛號。

除了家醫科、小兒科和婦產科等三大科別快篩陽性視訊門診，花蓮慈院每日下午二點半至六點，在急診室旁的發燒篩檢區另外設有防疫門診，可提供PCR採檢和症狀給藥。

褚惠瑛專員特別呼籲，民眾在家快篩陽性時請勿驚慌，若出現的症狀以輕症為主後，即可利用快篩陽性視訊門診看診，減少外出擴大染疫範圍的風險，並協請代理人到院繳費領藥。

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