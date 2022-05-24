　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮徵求「快篩之愛」志工團隊　協力照顧確診民眾

▲花蓮縣23日新增1033例確診，染疫人數達23110人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣23日新增1033例確診，染疫人數達23110人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣23日新增1033例新冠肺炎確診個案，面對疫情嚴峻時刻，縣府推動「快篩之愛-你需要我跑腿」行動，徵求外送及打包物資志工團隊，縣長徐榛蔚呼籲民眾發揮愛心與熱血，幫忙確診無法出門的左右鄰居、親朋好友代購快篩試劑，並協力加入「關懷包」打包服務行列，共同守護家人健康。

花蓮縣流行疫情指揮中心記者會，由花蓮縣長徐榛蔚率同衛生局長朱家祥與教育處代理處長翁書敏共同召開，截至目前為止累積確診病例共計23,110人，隔離人數尚有1646人，為完善照顧確診民眾，歡迎有意願成為志工的鄉親報名參加，可電洽衛生局李科長03-8227141轉390。

▲花蓮縣23日新增1033例確診，染疫人數達23110人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚呼籲民眾發揮愛心加入「快篩之愛-你需要我跑腿」志工團隊。

徐榛蔚表示，截至5月22日，全國新冠疫苗覆蓋率為82.9%，花蓮縣為82%，花蓮縣各鄉鎮市新冠疫苗覆蓋率最高為吉安鄉84.5%高於全國，特別感謝各鄉鎮市首長不斷鼓勵推動鄉親施打疫苗，也鼓勵尚未施打或未打滿三劑民眾，盡速接種疫苗、提高覆蓋率。

▲花蓮縣23日新增1033例確診，染疫人數達23110人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

自5月23日開始花蓮鄉親使用家用抗原快篩試劑檢測陽性後，經醫師診斷評估後即確診，徐榛蔚呼籲鄉親務必按照流程，將快篩陽性檢測卡匣寫上姓名及檢測日期並備妥健保卡，由醫師遠距或視訊診療，以便後續領藥與治療的動作，使用過後的快篩試劑請勿亂丟。民眾與醫師對評估陽性結果若無共識，花蓮慈濟醫院與部立花蓮醫院在5月23日至5月29日有設立家用快篩陽性PCR採檢站，請民眾將陽性快篩試劑用夾鏈袋裝好，攜帶健保卡前往家用快篩陽性PCR採檢站進一步檢測。

民眾如有咳嗽發燒等情形請先就近到住家附近門診看診，經醫師評估有需要採檢或到醫院，再轉介到醫院防疫(發燒)門診，詳細時間與地點將公告於縣府網站及縣府臉書上。

▲花蓮縣23日新增1033例確診，染疫人數達23110人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

自5月23日開始，使用家用抗原快篩試劑檢測陽性後，經醫師診斷評估後即確診。

23日統計各區藥局之家用快篩試劑存量尚為充足，徐榛蔚呼籲若符合購買資格的民眾，可踴躍購買實名制快篩，以備不時之需可立即使用；另居家照護關懷箱將委由宅配業者寄送，請民眾務必提供正確且完整之通訊地址，以利物資順利送達家中。

▲花蓮縣23日新增1033例確診，染疫人數達23110人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼使用家用抗原快篩試劑檢測陽性後之通報流程及視訊就診資訊。

有關使用口服抗病毒藥物之疑慮，朱家祥局長再次重申，不是每個人都適用口服抗病毒藥物，口服抗病毒藥物仍須視風險因子來開，是有條件、需要經過醫生診斷使用。指揮中心公布口服抗病毒藥物適用條件，包括65歲以上長者且還在發病5天內，屬於輕度、未使用氧氣的輕症個案，若未滿65歲則須符合13項特別重症風險因子，如肺疾、癌症、糖尿病等慢性疾病狀況才需要開立藥物，不具有重症風險因子就不需要開立；而孕婦或產後六周內婦女，僅適用Paxlovid、不適用莫納皮拉韋若（Molnupiravir）藥品，若臨床醫師評估使用效益大於風險，經充分告知並獲同意後可使用。

▲花蓮縣23日新增1033例確診，染疫人數達23110人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

朱家祥提醒，將於5月25日調整居家關懷配送條件，在疫情期間民眾須備妥6大常備用品，分別為日常生活用品、三餐飲食規劃、相關電子用品、環境清潔用具、醫療相關用品、常規服用藥物，並可安排可協助送餐、送藥之親友，以減少因確診而在居家照護期間產生的不便與困難。

教育處代理處長翁處長說明，有關花蓮縣幼兒園滿5歲幼生及中施打BNT疫苗規劃，為配合下周起校園疫苗集中施打，花蓮縣國小附設幼兒園將配合國小造冊施打，鄉鎮市立幼兒園及私立幼兒園，由各幼兒園造冊後集中於鄰近國小施打。
 

►「7葉片」風扇讓夏天超涼快又省電

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

ET快訊
快訊／張善政拜會邱奕勝急喊卡　議長室狠酸：不知如何安排
被迫離開台灣！　金髮美女哭到妝都花：徹底傷了我的心
氣象局示警今「2區迎大雨」　雨最猛時段出爐
小孩確診康復回學校　「一張注音紙條」讓媽心碎了
快訊／全聯開賣唾液快篩！　全台門市通通有
恐怖情人開車輾過！女軍人遇襲影片曝　多處骨折恐癱瘓
快訊／金宇彬熬過鼻咽癌「又確診新冠肺炎」！　最新近況曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蔡宗豪關心公車站牌修繕　籲公設損壞應快速處理

俄烏衝突省思永康警邀胡瓜加持　掃QR code宣導防空避難安全

台南「班班有冷氣」政策啟動　黃偉哲肯定教育局超前部署領先全國

花蓮徵求「快篩之愛」志工團隊　協力照顧確診民眾

快篩陽經醫師診斷即確診　花蓮慈濟提供3大科別視訊門診

屏東男踩破4樓採光罩掉1樓鐵皮屋頂　消防人員急救援

守護居家安全的救命神器　南消加強推廣宣導

網美撈火鍋店金魚「當擲筊重摔」！嘻笑片掀怒　台中動保處要查了

澎湖女遊客看花火「船上猝死」　目擊者：她突然冒冷汗癱軟

桃園「市民卡LINE官方帳號」　5／24起可下載居隔通知書

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

廖老大發現廖芸交男友　嗆敲斷腿：敢睡我女兒

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

高三生騎電動自行車買午餐　竟擦撞特斯拉...沮喪坐路邊

半夜路邊違停遭警盤查！　前科男嗆「沒人權」引論戰

橘貓腳上鮮紅嚇壞媽！　肉球印露餡還頂嘴出拳

白柴「四輪鎖死」拒散步　狂甩頭反抗：偶要肥家！

蔡宗豪關心公車站牌修繕　籲公設損壞應快速處理

俄烏衝突省思永康警邀胡瓜加持　掃QR code宣導防空避難安全

台南「班班有冷氣」政策啟動　黃偉哲肯定教育局超前部署領先全國

花蓮徵求「快篩之愛」志工團隊　協力照顧確診民眾

快篩陽經醫師診斷即確診　花蓮慈濟提供3大科別視訊門診

屏東男踩破4樓採光罩掉1樓鐵皮屋頂　消防人員急救援

守護居家安全的救命神器　南消加強推廣宣導

網美撈火鍋店金魚「當擲筊重摔」！嘻笑片掀怒　台中動保處要查了

澎湖女遊客看花火「船上猝死」　目擊者：她突然冒冷汗癱軟

桃園「市民卡LINE官方帳號」　5／24起可下載居隔通知書

彰化「特優村長」趁監督勞動服務「給我吸一下」掀衣性侵緩刑女

向網路巨擘收費》王偉霖、鄭嘉逸／媒體聯合定價迫使數位平台主動談判

陳喬恩戒碳水1星期暴瘦　「衣服都空了」網瘋猜拍婚紗照

塞爾提克東冠G4強勢狂勝　坦圖領軍痛宰熱火20分

要挑戰！漢堡王「萬丹紅豆牛肉堡」屏東限定吃　加碼連3天送華堡

許玟琪排名衝上世界48位　「交大學霸」僅花6個月達成前50目標

救業績！台北遠東Cafe推和牛吃到飽　圓山Buffet位上主餐無限續點

快訊／張善政拜會邱奕勝急喊卡　議長室狠酸：不知如何安排

世界首富馬斯克也沉迷《法環》　推特狂發文讚「最美藝術」引暴動

陳時中防疫不及格！民調平均59.53分　六都市長「他」做最好

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

地方熱門新聞

台中女撈火鍋店金魚重摔！動保處要查了

澎湖女遊客船上猝死　目擊者：她突然癱軟

桃園市民卡LINE官方帳號　5/24起可下載居隔書

宜蘭女直腸潰爛急需開刀　PCR陽性被趕回家

確診相繼請假　桃勞動局：應准假

「輸入數字就知道！」業者推App線上估車價　專家提醒魔鬼藏在細節

基地台偽裝冷氣壓縮機　居民恐慌抵制

救命神器南消加強推廣宣導

台南「班班有冷氣」！黃偉哲肯定教育局超前部署領先全國

七堵停車場繳費排2小時　議員：像排快篩

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

第四屆丸莊環太平洋國際廚藝大賽　成績揭曉

防疫隔離假、防疫照顧假　相關權益報您知

50歲護理師開8000萬徵婚！真的找到對象

更多熱門

相關新聞

快篩陽經醫師診斷即確診　花蓮慈濟提供視訊門診

快篩陽經醫師診斷即確診　花蓮慈濟提供視訊門診

花蓮縣因全境納入原住民族地區，全縣居民適用「快篩陽性視同確診」，花蓮慈濟醫院於五月二十三日啟動家庭醫學科、小兒科相關視訊門診，首位獲得幫助的是一位十四歲的潘姓小妹妹；二十四日起，再增加婦產科，讓無症狀或輕症的快篩陽性居民，可以免接觸風險，透過視訊看病，由醫師開立醫囑並取藥，進而緩解不舒服症狀，早日恢復健康。

出國腳步近！旅行社估：團費漲3-5成

出國腳步近！旅行社估：團費漲3-5成

獨／確診還賣早餐　闆娘：沒有！真的很無辜

獨／確診還賣早餐　闆娘：沒有！真的很無辜

闆娘確診還賣早餐！兒親曝母現身原因

闆娘確診還賣早餐！兒親曝母現身原因

疫情下的受害者！　一文告訴你這些經濟數據衝擊有多大

疫情下的受害者！　一文告訴你這些經濟數據衝擊有多大

關鍵字：

疫情嚴峻徵求快篩之愛志工團隊照顧確診

讀者迴響

熱門新聞

兒撞毀20萬天線寶寶！媽死亡之瞪悲劇照瘋傳

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

陳文茜血氧剩85又血尿！「活得太累」求死：我想走了

20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器曝！媽媽控店家詐騙

可米小子隊長改行當牙醫　許君豪情牽洋妞放閃

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

6童亡、5有腦炎「病程超快」　醫提1方法救命

帥氣新郎跌倒「一秒變禿頭」 新娘崩潰

驗孕見2條線　男友怕爆：禁慾3年

周曉涵捷運站內「乾等男友5小時」

獨／網美「丟魚擲茭」被肉搜！　身分曝光出面道歉

確診醫院隔離「吃飯配遺體」　他獨自伴屍2.5小時

陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

獨／確診還賣早餐　闆娘：沒有！真的很無辜

台AV男優2號參選者「21歲入珠17顆」！高顏值長相曝

更多

最夯影音

更多
高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖
超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

廖老大發現廖芸交男友　嗆敲斷腿：敢睡我女兒

廖老大發現廖芸交男友　嗆敲斷腿：敢睡我女兒

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面