花蓮徵求「快篩之愛」志工團隊　協力照顧確診民眾

▲花蓮縣23日新增1033例確診，染疫人數達23110人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣23日新增1033例新冠肺炎確診個案，面對疫情嚴峻時刻，縣府推動「快篩之愛-你需要我跑腿」行動，徵求外送及打包物資志工團隊，縣長徐榛蔚呼籲民眾發揮愛心與熱血，幫忙確診無法出門的左右鄰居、親朋好友代購快篩試劑，並協力加入「關懷包」打包服務行列，共同守護家人健康。

花蓮縣流行疫情指揮中心記者會，由花蓮縣長徐榛蔚率同衛生局長朱家祥與教育處代理處長翁書敏共同召開，截至目前為止累積確診病例共計23,110人，隔離人數尚有1646人，為完善照顧確診民眾，歡迎有意願成為志工的鄉親報名參加，可電洽衛生局李科長03-8227141轉390。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚呼籲民眾發揮愛心加入「快篩之愛-你需要我跑腿」志工團隊。

徐榛蔚表示，截至5月22日，全國新冠疫苗覆蓋率為82.9%，花蓮縣為82%，花蓮縣各鄉鎮市新冠疫苗覆蓋率最高為吉安鄉84.5%高於全國，特別感謝各鄉鎮市首長不斷鼓勵推動鄉親施打疫苗，也鼓勵尚未施打或未打滿三劑民眾，盡速接種疫苗、提高覆蓋率。

自5月23日開始花蓮鄉親使用家用抗原快篩試劑檢測陽性後，經醫師診斷評估後即確診，徐榛蔚呼籲鄉親務必按照流程，將快篩陽性檢測卡匣寫上姓名及檢測日期並備妥健保卡，由醫師遠距或視訊診療，以便後續領藥與治療的動作，使用過後的快篩試劑請勿亂丟。民眾與醫師對評估陽性結果若無共識，花蓮慈濟醫院與部立花蓮醫院在5月23日至5月29日有設立家用快篩陽性PCR採檢站，請民眾將陽性快篩試劑用夾鏈袋裝好，攜帶健保卡前往家用快篩陽性PCR採檢站進一步檢測。

民眾如有咳嗽發燒等情形請先就近到住家附近門診看診，經醫師評估有需要採檢或到醫院，再轉介到醫院防疫(發燒)門診，詳細時間與地點將公告於縣府網站及縣府臉書上。

▲自5月23日開始，使用家用抗原快篩試劑檢測陽性後，經醫師診斷評估後即確診。

23日統計各區藥局之家用快篩試劑存量尚為充足，徐榛蔚呼籲若符合購買資格的民眾，可踴躍購買實名制快篩，以備不時之需可立即使用；另居家照護關懷箱將委由宅配業者寄送，請民眾務必提供正確且完整之通訊地址，以利物資順利送達家中。

▲▼使用家用抗原快篩試劑檢測陽性後之通報流程及視訊就診資訊。

有關使用口服抗病毒藥物之疑慮，朱家祥局長再次重申，不是每個人都適用口服抗病毒藥物，口服抗病毒藥物仍須視風險因子來開，是有條件、需要經過醫生診斷使用。指揮中心公布口服抗病毒藥物適用條件，包括65歲以上長者且還在發病5天內，屬於輕度、未使用氧氣的輕症個案，若未滿65歲則須符合13項特別重症風險因子，如肺疾、癌症、糖尿病等慢性疾病狀況才需要開立藥物，不具有重症風險因子就不需要開立；而孕婦或產後六周內婦女，僅適用Paxlovid、不適用莫納皮拉韋若（Molnupiravir）藥品，若臨床醫師評估使用效益大於風險，經充分告知並獲同意後可使用。

朱家祥提醒，將於5月25日調整居家關懷配送條件，在疫情期間民眾須備妥6大常備用品，分別為日常生活用品、三餐飲食規劃、相關電子用品、環境清潔用具、醫療相關用品、常規服用藥物，並可安排可協助送餐、送藥之親友，以減少因確診而在居家照護期間產生的不便與困難。

教育處代理處長翁處長說明，有關花蓮縣幼兒園滿5歲幼生及中施打BNT疫苗規劃，為配合下周起校園疫苗集中施打，花蓮縣國小附設幼兒園將配合國小造冊施打，鄉鎮市立幼兒園及私立幼兒園，由各幼兒園造冊後集中於鄰近國小施打。

