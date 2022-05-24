獨／被投訴確診還在賣早餐　名店闆娘哽咽：我沒有！真的很無辜

記者游瓊華／台中報導

台中知名早餐店謝氏早點遭投訴，老闆娘確診卻還在賣早餐，衛生局獲報前往稽查果真發現老闆娘人在現場。老闆娘獨家接受《ETtoday東森新媒體》訪問時喊冤，表示自己從接獲確診後就沒賣早餐，都是員工經營，當天是洗澡完看到衛生局的人在店裡不停拍照，一時緊張才跑出去了解發生什麼事，因為太匆忙忘戴口罩，哽咽地說：「我沒有違規，我真的很無辜！」

▲謝氏早點闆娘被投訴，確診還在賣早餐還被市府當場逮到，老闆娘喊冤，表示自己很無辜。（圖／記者游瓊華翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝氏早點今日店休沒有營業，老闆娘也表示，她決定這陣子暫時店休，可能會閉店一個月左右，把環境重新整理好，當初搬回來時因為太過匆忙，很多地方沒有打理好，「這次會把環境整理好，重新出發！」

▲衛生局人員前往稽查時，發現老闆娘人在店家現場。（圖／記者游瓊華翻攝）



老闆娘表示，因為店家就是住家，她確診後都沒有參與賣早餐，員工也都跟他說「老闆娘你休息就好」，昨（23）日中午員工接近收攤時她心想也幫不上忙，所以去洗澡，沒想到洗澡完走出來就看到兩名穿著衛生局背心的人不停拍照，她擔心發生什麼事情，急著跑出去瞧究竟，才會連口罩都來不及戴，員工當時也有一直勸阻她。

老闆娘極力喊冤，強調自己沒在現場做生意，「如果我有，那衛生局要開罰，我心服口服，但我真的很無辜！衛生局人員來時我是從家中走出來，並非從外面走回家，我可以跟衛生局人員對質！」

台中市政府衛生局表示，若確診個案違規擅自外出，有傳染他人之虞，可依特別條例移送法辦，處二年以下有期徒刑、拘役或新台幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。此案將由主管單位進一步釐清是否違法。