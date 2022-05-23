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王鴻薇拿「Netflix哏圖」酸台灣　被美排除IPEF：不知會不會被出征

▲▼Netflix哏圖萬用再酸台灣　沒有慢兩周！王鴻薇：不知會不會被出征。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲王鴻薇拿「Netflix哏圖」諷刺美國未把台灣納入印太經濟架構。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

影音串流業者Netflix（網飛）20日才因為自製「快篩之亂」哏圖，遭到網友出征，最終緊急刪文道歉。事發短短3天，國民黨台北市議員王鴻薇使用同一張哏圖，諷刺美國未把台灣納入印太經濟架構（IPEF），照片一出立刻引發網友熱議。

王鴻薇23日在臉書貼出「Netflix自製哏圖」並配上22日的新消息，諷刺美國未把台灣納入印太經濟架構（IPEF）首輪的名單，並寫下「發這張不知道會不會被出征」。

照片中可以看見，男子身上的文字改成「美國」、被扛走的孩子改成「台灣」，留在原地的孩子則改成「印太經濟架構」。

▲▼Netflix哏圖萬用再酸台灣　沒有慢兩周！王鴻薇：不知會不會被出征。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲王鴻薇貼出「Netflix哏圖」再酸台灣，並寫下「發這張不知道會不會被出征」。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「都是嘴巴說，實際上都做不到，有何用處」、「說的都是事實，怕什麼呢，台灣只是老美抗中的棋子」、「事實勝於雄辯，別自欺欺人了」、「經濟發展不帶你，挑事你先上」、「這圖也太萬用了」

據悉，Netflix日前貼出「快篩之亂」哏圖，但發布時間被認為「慢了2周」，如今快篩在各大超商、藥局幾乎都能買到，再發哏圖已經是造謠，因此引發網友灌爆臉書。

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