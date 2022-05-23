郭台銘「家用PCR檢測儀」通過EUA　蔡易餘接觸高嘉瑜先借來試用

▲鴻海集團創辦人郭台銘投資國內首款「家用PCR檢測儀」。（圖／取自蔡易餘臉書）



記者林銘翰／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘投資富佳生技公司，其所研發的新冠病毒家用核酸檢測套組（鼻腔）、艾卡爾核酸檢測分析儀等，最近已經通過衛福部的緊急使用授權（EUA），民進黨立委蔡易餘23日表示，因為自己上週才和民進黨立委高嘉瑜共同召開記者會，所以今天剛好借來試用有無確診。

蔡易餘透過臉書指出，富佳生技公司所研發的艾卡爾新冠病毒家用核酸檢測套組（鼻腔）、艾卡爾核酸檢測分析儀等，最近已經通過衛福部的緊急使用授權（EUA），取得緊急使用授權可製造販售，是首款國產家用PCR檢測儀器，讓民眾可以在家輕鬆完成快篩檢測。

蔡易餘說明，因為自己上個禮拜五才和高嘉瑜共同召開記者會，高嘉瑜昨天快篩陽性，所以自己也試用家用版（PCR）檢測儀測試有無確診，發表答案是「未檢出」，順利安全過關。

高嘉瑜稍早也透過影片向媒體表示，自己在上個禮拜五有跟蔡易餘召開記者會，甚至坐在他旁邊玩桌遊，蔡易餘今天也使用郭台銘研發的口水機，經過PCR檢測確定是陰性，「因此蔡易餘顯然不是兇手」。

事實上，高嘉瑜是繼國民黨立委廖國棟、蔣萬安、陳雪生、費鴻泰、陳超明、民進黨立委蔡適應、林靜儀、李昆澤、鍾佳濱、沈發惠、趙天麟、邱議瑩、邱泰源、邱志偉、台灣民眾黨立委蔡壁如、無黨籍立委黃國書、林昶佐等17人後，立法院內第18位確診新冠肺炎的立法委員。

▼民進黨蔡易餘因接觸民進黨立委高嘉瑜搶先借來試用。（圖／取自蔡易餘臉書）

