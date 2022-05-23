知名開業醫染疫！服抗病毒藥物2天現副作用　一招解決方式曝

▲染疫開業醫服用抗病毒藥物，曝服藥後嘴巴苦麻。（圖／翻攝自醫師臉書）

記者許宥孺／高雄報導

國內疫情持續嚴峻，第一線醫護也難以倖免。高雄一位知名診所醫師近日確診，因符合抗病毒藥物使用條件，他已服用2日，不過依據說明書上的副作用，有腹瀉、嘔吐與味覺改變，該名醫師沒有嘔吐腹瀉，但嘴巴時常感到苦澀，還好吃點甜食就好了。

這名知名開業醫的家人在14日確診，他提高警覺並以高強度防疫保護自己，天天快篩，一連篩了8天都是陰性，沒想到第8天晚上卻出現咳嗽且咳得厲害，他驚覺大事不妙，快篩後果然是陽性，但不曉得感染源是家人、診間患者還是媒介傳染。

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▲輝瑞口服藥（Paxlovid）。（圖／路透）

該名醫師表示，Omicorn傳染力非常高，高雄市診所免費提供呼吸道疾病患者快篩試劑，所以診所有非常多確診患者來看病，由醫師提供試劑後，患者回家進行快篩，但是在看病過程中，多少都會接觸到，即便醫護人員已經常常消毒，最到最高水準防護，但是還是沒有辦法避免染疫。

由於該名醫師年齡逾65歲，符合服用抗病毒藥物資格，他表示，Paxlovid抗病毒藥物要吃5天，目前他已吃了2天，依說明書，最大的副作用是腹瀉，第二是嘔吐，再來是嘴巴味覺會感到奇怪，「我沒有吐也沒有拉肚子，但是味覺真的很奇怪，有苦苦澀澀的感覺，但吃一點甜食就好了」。

▲▼經醫師評估為具有風險因子的新冠肺炎確診者，可以在高雄診所獲得一站式服務，從快篩、看診到領藥，接受最快速治療服務。（圖／高雄市政府提供）

醫師表示，Paxlovid抗病毒藥物的吃法是早晚各服用1顆白色、2顆紅色，總共一天2次要吃5天，腎絲球過濾率(eGFR)30mL/min/1.73m2以下不能吃，但60以上可以服用，介於30-60之間只能吃1顆白色、1顆紅色。

醫師說，這款藥物有廣泛交互作用，像是他有膽固醇，本來不能吃，但是他自知自己是高風險群，因此在1周前就停止服用膽固醇藥物，因此才服用抗病毒藥物。另外，心律不整、抗凝血藥物、精神科等藥物都不能服用，服用前一定要醫師和藥師再三確認。

醫師表示，他曾在中央流行疫情指揮中心醫療應變小組提出建議，健保署應於系統設計自動提示，醫師開立藥物前就跳出視窗，藉此提醒醫師，該名患者正服用何款藥物患者，不過目前健保署還未做到。

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