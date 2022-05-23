獨／女友慘輸「五姑娘」超傷心　醫護現聲教她開腿「極樂助射」

▲張美玉醫師直接在診間示範「情趣」叫法 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市有一對年過40歲的情侶上門求診，由於雙方過去在認識後才有了「性愛初體驗」，不過女友很懊惱，因為男友「遲洩」的困擾，必須要靠打手槍才能射精，為了解決他們的困擾，收治患者的知名泌尿科女醫師還在診間示範「利用淫叫聲音」來助性，女友這才知道在性愛過程當中，還有更多幫助情趣的功課得要做。

收治這對情侶的泌尿科女醫師張美玉表示，當初掛號的男友，他一進到診間之後就說自己看過很多張美玉醫師講述的病例報導，他知道自己是遲洩，因為跟女友做愛時，一做就是兩個小時，一直都射不出來，最後只好透過「自慰」來搞定，張美玉仔細問診發現，這一對情侶年過40歲，在還沒有彼此之前從未有過經驗，所以男友過往都是靠自慰，所以陰道緊度跟手掌的刺激本來就不同。

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▲張美玉醫師在診間分享40歲才有性經驗的情侶性愛困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）

女友一聽就覺得很難過，難道是自己很「鬆」嗎？張美玉醫師連忙安慰，當然不是這樣，只是男友習慣了「五姑娘」，但女友是可以不要只在旁邊觀看，而是可以發揮「女性特有的魅力」，從聲音、身體以及肢體上去幫助他，女友接著問意怎麼幫？張美玉當場言教不如身教，立刻發出「性感吸引人的淫叫聲」，例如「啊.. 啊..老公，你好棒，我快受不了」，張美玉表示如果男生聽到這樣的聲音，刺激度就會馬上升高了。

張美玉也強調女性也能穿著性感內衣在他眼前，告訴他說：「親愛的，來吧！你看我夠性感吧」！沒想到跟診的護理師還加碼說：「這個時候應該再把雙腿打開說，我這裡就是好需要你喔」。張美玉提醒女性朋友，若是沒有很多性的經驗，所以不知道該怎麼表現出女性魅力，這時候習慣自衛的男性比較習慣「吃重鹹」，女性不要只在旁邊觀看，而是可以更主動積極投入他「一個人的遊戲」。

張美玉呼籲「性是追求雙方和諧、協調，而是對方能夠硬多久，不是他在裡面放多久，他射不出來怎麼辦」，女性可以有更多方式來協助雙方達到性的和諧。

▲張美玉醫師呼籲性生活是講求和諧，而不是持久。（圖／記者吳奕靖攝）