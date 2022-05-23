　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／女友慘輸「五姑娘」超傷心　醫護現聲教她開腿「極樂助射」

▲張美玉醫師在診間分享40歲才有性經驗的情侶性愛困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師直接在診間示範「情趣」叫法 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市有一對年過40歲的情侶上門求診，由於雙方過去在認識後才有了「性愛初體驗」，不過女友很懊惱，因為男友「遲洩」的困擾，必須要靠打手槍才能射精，為了解決他們的困擾，收治患者的知名泌尿科女醫師還在診間示範「利用淫叫聲音」來助性，女友這才知道在性愛過程當中，還有更多幫助情趣的功課得要做。

收治這對情侶的泌尿科女醫師張美玉表示，當初掛號的男友，他一進到診間之後就說自己看過很多張美玉醫師講述的病例報導，他知道自己是遲洩，因為跟女友做愛時，一做就是兩個小時，一直都射不出來，最後只好透過「自慰」來搞定，張美玉仔細問診發現，這一對情侶年過40歲，在還沒有彼此之前從未有過經驗，所以男友過往都是靠自慰，所以陰道緊度跟手掌的刺激本來就不同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張美玉醫師在診間分享40歲才有性經驗的情侶性愛困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師在診間分享40歲才有性經驗的情侶性愛困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）

女友一聽就覺得很難過，難道是自己很「鬆」嗎？張美玉醫師連忙安慰，當然不是這樣，只是男友習慣了「五姑娘」，但女友是可以不要只在旁邊觀看，而是可以發揮「女性特有的魅力」，從聲音、身體以及肢體上去幫助他，女友接著問意怎麼幫？張美玉當場言教不如身教，立刻發出「性感吸引人的淫叫聲」，例如「啊.. 啊..老公，你好棒，我快受不了」，張美玉表示如果男生聽到這樣的聲音，刺激度就會馬上升高了。

張美玉也強調女性也能穿著性感內衣在他眼前，告訴他說：「親愛的，來吧！你看我夠性感吧」！沒想到跟診的護理師還加碼說：「這個時候應該再把雙腿打開說，我這裡就是好需要你喔」。張美玉提醒女性朋友，若是沒有很多性的經驗，所以不知道該怎麼表現出女性魅力，這時候習慣自衛的男性比較習慣「吃重鹹」，女性不要只在旁邊觀看，而是可以更主動積極投入他「一個人的遊戲」。

張美玉呼籲「性是追求雙方和諧、協調，而是對方能夠硬多久，不是他在裡面放多久，他射不出來怎麼辦」，女性可以有更多方式來協助雙方達到性的和諧。

▲張美玉醫師在診間分享40歲才有性經驗的情侶性愛困擾 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張美玉醫師呼籲性生活是講求和諧，而不是持久。（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
闆娘確診還在賣早餐！被衛生局當場逮到　台中60年老店慘了
跟隨白沙屯媽祖「卻不追轎子走」　他沿路做1件事！網超佩服
北市這天前決定「是否延長停課」　黃珊珊：全台確診數「詭異」下
F奶網紅妻婚變狂放話　富商全面開戰！越洋7點聲明曝光
孫生排練到一半「突心臟痛」！　緊急送醫
紐時：拜登「願以武力保衛台灣」　震驚在場美國官員
快訊／再增40死！　今本土+6萬6247例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

知名開業醫染疫！服抗病毒藥物2天現副作用　一招解決方式曝

彰化夢幻粉紅池爆紅　彷若置身「摩西分海」超浪漫

端午連假出遊避開車多時段　一工處轄管省道疏運措施報你知

疫情高峰「超過5成家長易暴怒」！許瑋甯、賴雅妍揭精神暴力創傷

Cama為何贏不了路易莎？內行點出「3缺失」：差很多

台中國高中小學遠距教學一周　盧秀燕：停課不停學…今萬人到校

跟隨白沙屯媽祖「卻不追著轎子走」　他沿路做1件事！網友超佩服

獨／女友慘輸「五姑娘」超傷心　醫護現聲教她開腿「極樂助射」

最多出口不是台北車站！北捷曝「讓人意外10點」　遺失物第1名是它

明起「濕又熱」梅雨彈連炸4天！這區雨勢最猛烈　放晴時間點出爐

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

知名開業醫染疫！服抗病毒藥物2天現副作用　一招解決方式曝

彰化夢幻粉紅池爆紅　彷若置身「摩西分海」超浪漫

端午連假出遊避開車多時段　一工處轄管省道疏運措施報你知

疫情高峰「超過5成家長易暴怒」！許瑋甯、賴雅妍揭精神暴力創傷

Cama為何贏不了路易莎？內行點出「3缺失」：差很多

台中國高中小學遠距教學一周　盧秀燕：停課不停學…今萬人到校

跟隨白沙屯媽祖「卻不追著轎子走」　他沿路做1件事！網友超佩服

獨／女友慘輸「五姑娘」超傷心　醫護現聲教她開腿「極樂助射」

最多出口不是台北車站！北捷曝「讓人意外10點」　遺失物第1名是它

明起「濕又熱」梅雨彈連炸4天！這區雨勢最猛烈　放晴時間點出爐

知名開業醫染疫！服抗病毒藥物2天現副作用　一招解決方式曝

GD退追蹤！　Jennie爆戀V...互動早洩情變跡象

蔡詩萍17歲正妹女兒「轉身掉出屁股蛋」！　破尺度激辣網：好害羞

《捍衛戰士2》阿湯哥外套「中華民國國旗」驚喜回歸！　3年前被刪曾惹議

苦主快看！股票「-30％」住寒居總套2.4折　還送早餐、延到1:30退房

拜登、岸田聯合聲明　《美日安保條約》第5條適用釣魚台

22歲妹戀上60歲人夫！不滿遭甩哭討8800萬...嗆：否則公開激戰片

毛毛你在哪／耳朵1立1垂　親人米克斯雙連走失「肚子前肢有剃毛」

彰化夢幻粉紅池爆紅　彷若置身「摩西分海」超浪漫

遊樂設施恐怖意外！11歲男童被拋飛　3公尺空中重摔地面

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／今本土+6萬6247例！　再增40人死亡

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

白沙屯媽祖猶豫「激烈轉圈」原因曝　香燈腳：慈悲

1歲幼童「在家午睡叫不醒」　送醫急救才確診

4歲女痙攣沒再醒來　10天後猛爆性腦炎亡

午後大雨熱區曝！明起梅雨炸4天

好市多神物變雷品　對比圖曝！會員怒：還漲價

近10萬人送PCR未驗？陳時中解釋了

虎航5/25開賣冬季機票　798元起

梅雨鋒面逼近中！4縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

超商女店員提醒實聯制　火爆男竟朝她下巴揮拳

超商女店員提醒實聯制　火爆男竟朝她下巴揮拳

新北市汐止區廖姓男子，去年5月間前往全家便利商店購物，因不滿任大夜班櫃台蔡姓女店員要求落實實名制登記，竟化身「拳王」，出拳毆打蔡姓女店員下顎，導致蔡女受傷，眼見闖大禍的廖男當下落荒而逃，事後蔡女報警提告。士林地院審結，依傷害罪，處拘役20日，可易科罰金2萬。

即／高雄鳳山民宅驚傳火警　疑2人受困

即／高雄鳳山民宅驚傳火警　疑2人受困

基隆確診數續降　林右昌：耐心觀察不能放鬆

基隆確診數續降　林右昌：耐心觀察不能放鬆

金門+88分屬6家庭、4職場群聚！專責病床空床數曝

金門+88分屬6家庭、4職場群聚！專責病床空床數曝

快訊／黃珊珊爆快篩陽＝確診週四上路　急門診將轉型看診用藥為主

快訊／黃珊珊爆快篩陽＝確診週四上路　急門診將轉型看診用藥為主

關鍵字：

高雄泌尿科莫德納新冠肺炎疫情早洩性交

讀者迴響

熱門新聞

蛋撻迷放心了！肯德基新品牌曝光

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

台AV男優2號參選者「21歲入珠17顆」！高顏值長相曝

快訊／Netflix嗆爆快篩「發聲道歉了」！

政府再發六倍券？經長這樣回應

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

Jennie爆防彈少年團V「同車遊濟州島」！目擊照片曝

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

他戲弄獅子慘被咬！　剩「白骨」一根指節消失了

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／今本土+6萬6247例！　再增40人死亡

李芷婷跟男友直播吵架　怒抖渣男史「單身就玩3P」

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面