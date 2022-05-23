確診男開BMW外出卻自撞慘了　中市府：最重開罰200萬或吃牢飯

▲和平有確診民眾偷溜外出卻自撞，上救護車才吐實確診，衛生局長曾梓展表示，依法最重可罰新台幣200萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中一名和平區確診男子依規定25日凌晨才解隔出關，但男子竟在22日凌晨偷偷開著BMW想回台中市區，未料行經埔里鎮台14線埔霧公路時自撞受傷，在救護車上才向消防隊員自曝確診。對此，台中市衛生局長曾梓展今天表示，依規定確診者擅自外出，依法可處2年以下有期徒刑、拘役，或是開罰20到200萬元罰金，罰則相當重，呼籲民眾不要以身試法。

曾梓展指出，居家檢疫或是接觸者居家隔離，若是擅自外出，依法開罰10萬到100萬元罰金；但如果確診者擅離，依照法規，確診者擅自外出有傳染他人之虞，可依特別條例移送法辦，處二年以下有期徒刑、拘役或新台幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。此個案確實為確診個案，隔離時間到25日凌晨，將依收到相關單位移送衛生局的資料，釐清判斷後辦理。

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▲台中和平確診者居隔剩1天，開車溜回市區自撞上救護車才坦承染疫。（圖／民眾提供）



今天參與救援的消防及役男都輪休、沒有上班。據悉，男子22日在埔霧公路66K處自撞路燈，腹部受傷，消防人員接獲通報趕緊前往現場救援，但過程中男子都未提及自己染疫，直到上了救護車，男子竟才吐實，表示自己確診，依規定要在23日才能解隔離，因為在和平山區居家照顧隔離，想回台中住家拿東西，所以才開車溜回市區，沒想到發生車禍。