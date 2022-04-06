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大陸 大陸焦點 特派現場

陸網瘋傳封控民眾被剃「陰陽頭」 官方發聲：4人擺拍的惡搞影片

記者魏有德／綜合報導

大陸山東鄄城鳳凰鎮近日傳出有配戴黨員紅臂章的幹部，在大街上抓到封控期間私自外出的民眾，不僅如此，還現場將該名民眾剃成「陰陽頭」，整個過程都被拍下來並放上網，引起外界關注。對此，鳳凰鎮相關負責人今（6）日回應，網傳視頻（影片）為關係密切的4個人擺拍「惡搞視頻」。

▲剃陰陽頭事件為民眾擺拍惡搞影片。（圖／翻攝微博）

▲剃陰陽頭事件實為民眾擺拍惡搞影片。（圖／翻攝微博）

《大眾網》報導，鄄城縣鳳凰鎮政府相關負責人表示，視頻中帶紅袖箍的王某，和視頻中剃頭者、視頻發佈者侯某省，在鄄城為生意合伙人，長期居住在侯某省家中。疫情期間，王某主動給村幹部要了一個寫有鳳凰鎮督導員的紅袖箍，自發去村裡協助巡邏。

事後，侯某省還原拍片經過，他表示，4月4日下午，他和侯某國（被剃頭者）、侯某博（影片拍攝者）找到正在「協助巡邏」的王某，侯某國表示想理髮，於是侯某博提議要不要拍個「剃頭」的影片惡搞一下，這樣也能警醒一下村民不要隨意外出，侯某國（被剃頭者）本人也表示贊同，這才出現影片裡的情境。

▲剃陰陽頭事件為民眾擺拍惡搞影片。（圖／翻攝微博）

▲影片中被剃陰陽頭者還有另支影片，眾人在笑鬧中，將其剩餘的頭髮剃成平頭。（圖／翻攝微博）

鳳凰鎮派出所所長劉傳舉指出，經調查，侯某省、侯某國、侯某博、王某4人經常在一起玩，侯某省平時也經常拍攝短視頻發佈到抖音平台，「4名青年便共同商討拍攝了該視頻，這樣的惡搞視頻擾亂了正常的防疫秩序，在網上混淆視聽，目前，警方已對視頻攝制者進行了批評教育。」

據了解，這支影片發出後，一度在微博上引起網友熱議，甚至有不少人留言認為，這種強制剃頭的情況不應出現在2022年，也有網友認為，剃陰陽頭是極度侮辱人的做法，已踐踏人格尊嚴的方式取代肉體刑罰，以留下恥辱的印記。

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