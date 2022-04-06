影片曝！他封城偷放風慘被「剃陰陽頭」　遭訕笑嗆：你非得出去

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸疫情爆發延燒，多個城市開始加強嚴控，許多志願者也加入幫忙管理秩序，但微博近日流傳一段影片，手戴紅袖章的志願者為了給擅自出門放風的民眾「教訓」，竟然把對方強壓在地上剃「陰陽頭」，影片讓網友震驚，「這是2022年嗎」、「侮辱別人好笑嗎」、「這是文革吧」！

▲一名男子封控期間偷溜出門放風，慘被剃陰陽頭。（圖／翻攝推特「@zhanglucy88）

影片5日在微博流傳，據了解事件發生地點在山東省荷澤鳳凰鎮，一名男性居民在疫情防控期間私自外出，被手臂戴紅袖章的志願者逮個正著，於是兩個人架住他不讓他走，還拿出電動剃刀要將他剃頭，但男子不斷掙扎，兩人索性就把他壓在地上，一邊剃頭一邊說，「不讓你出去，你非得出去！」說話間還伴隨著訕笑的聲音，加上錄影的3個人都樂在其中。

事件在微博發酵，大陸網友紛紛表示不敢置信，「這都2022年了，我們到底是不是文明國家」、「有點權力就感無法無天，這種侮辱他人的做法，難道不是刑事犯罪嗎」、「好笑嗎？侮辱別人好笑嗎？」

部分網友想起上世紀60年代文革期間，紅衛兵也會抓著人剃陰陽頭，而所謂陰陽頭類似狗啃頭，將部分頭髮理光，卻又故意凌亂留下幾撮，以達到羞辱人的效果，「這是文革吧」、「文革，不加密碼，就打漢字，文革。」

《沸點壹刻》指出，鳳凰鎮當局回應表示「已經知道此事，領導在何時調查處理中。」