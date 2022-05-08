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25萬女網紅「身中13刀」慘死！男粉絲砸400萬求歡　被拒後怒刺殺

▲山東34歲快手女主播慘遭男粉絲殺害。（圖／翻攝自快手）

▲34歲快手女主播慘遭男粉絲殺害。（圖／翻攝自快手）

記者鄭思楠／綜合報導

山東臨沂鳳凰嶺街道潘湖村7日發生一起血腥殺人案件，一名男子將女子殺害後自殺身亡。據《澎湃新聞》披露，被害人為一名快手女主播，行兇者是她的男粉絲。據警方通報，受害人彭姓女子34歲，被刺傷後經搶救無效死亡，嫌疑人郭姓男子（34歲）自殺身亡。

綜合陸媒報導，5月8日，一則「山東一女網紅被男粉絲殺害」的消息在網上廣為流傳，引發關注。

5月7日，山東臨沂市公安局河東分局發布通報稱，5月6日，河東區鳳凰嶺街道潘湖村發生一起刑事案件，受害人彭某某（女，34歲）被刺傷後經搶救無效死亡，嫌疑人郭某某（男，34歲）自殺身亡。目前，相關工作正在依法開展。

▲山東34歲快手女主播慘遭男粉絲殺害。（圖／翻攝自快手）

▲網友曝光殺人原因。（圖／翻攝自快手）

據報導，死者為為快手的一個音樂類主播，她帳號有25萬左右的粉絲，平時在影片中給粉絲唱一些歌曲。從她發布的影片可以看出，這名女主播長相甜美。

她慘死消息傳出後，一名網友留言透露了一些案件細節，「男粉絲給她刷了100萬人民幣（約新台幣444萬）的禮物，最後什麼都沒有得到，據說捅了她13刀。」不過，這條留言並沒有得到官方證實，所以真實性還有待核驗。

對於她的遇害，很多網友都感到惋惜，紛紛留言致哀，「極端恐怖了」、「直播和短視頻該整治了，否則得越來越亂」、「我是他的榜三大哥，幸虧沒想去奔現」、「快手這種低俗直播平台，就該封了」。

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