22歲孕婦早產1子「4天後再生1男嬰」！還有2孩在腹中　醫護驚呆了

▲山東四胎影像。（圖／翻攝自海報新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

山東省濟南市近日發生一起罕見醫例，一名身懷四胞胎的22歲孕婦，分娩期竟不在同一天，第一個孩子和第二個孩子相隔4天出生，現在還都在重症監護室。此外，還有兩個孩子仍在母親體內。醫生感嘆，這種情況是大陸國內首例。

據《海報新聞》報導，「結婚不久後妻子就懷孕了！我特別高興，這是我聽到過最好的消息！」3月31日，來自山東濟寧的四胞胎爸爸正在醫院忙前忙後。楚姓男子說，妻子今年剛滿22歲，她懷孕時一家人很高興，但心中也有些擔憂，因為她懷的是四胞胎。

「妻子最開始孕檢查出的是三胞胎，因為第四個孩子當時被擋住了，後來等我們發現是四胞胎時，已經錯過了減胎的最好機會，」楚男透露，妻子懷孕初期身體狀況還不錯，所以一家人就逐漸放心了，開始提前準備小寶寶們的衣服。

今年2月底，四胞胎媽媽感覺身體不適，在家人的陪同下來到山大齊魯醫院，經醫生診斷是孕婦宮頸口鬆弛，極有可能造成流產或早產。醫生很快給妻子做了宮頸環紮術，努力讓寶寶在媽媽肚子里多待些時間。

之後，四個小寶寶又在媽媽肚子裡安安穩穩度過了一些時光。「3月22日，我們的第一個寶寶出生了，」楚男說，從前聽說別人家的多胞胎都是同月同日生，他沒想到，自己家的四胞胎會不在同一天出生。

「第一個小寶寶出生9天了，是個小男孩，」主治醫師馬玉燕表示，當時胎兒才25周加6天，但是孕婦胎膜早破，宮口已開，胎頭已下降，只能幫助她盡快分娩。

「這種情況算極早早產，如果四個寶寶那時全都生出來，併發症很多，存活的風險很大，」馬玉燕說，第一個寶寶出生後，醫生給孕婦做了緊急宮頸環紮手術，希望盡力將另三個寶寶暫時留在寶媽子宮內，延遲寶寶們的出生時間。第一個寶寶出生後，住進了保溫箱。僅僅過了4天，第二個寶寶也出生了。

首名出生的男嬰只有700克重，第二名男嬰也只重800克，現時都還在重症監護室。目前，還有兩個在媽媽肚子裡繼續進行保胎。

馬玉燕醫生稱，這種情況是大陸首例，已經對孕婦再次進行緊急環紮，希望另外兩個孩子能延遲分娩，減少併發症的發生。醫生提醒，懷孕早期進行嚴格評估，兩胞胎相對安全一些。不少網友紛紛表示，太罕見了，相信現在的醫學水平可以的，希望母子平安。