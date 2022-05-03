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大陸 大陸焦點 特派現場

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪...網暴動：太幸福了

▲。（圖／翻攝自bilibili＠糗事乞丐君）

▲新郎敬茶時被丈母娘的美貌嚇到。（圖／翻攝自bilibili＠糗事乞丐君）

實習記者廖翊慈／綜合報導

早年社會認為女性越早結婚越好，有些人甚至國中一畢業就步入婚姻，不過隨著時代變遷，晚婚已是現代社會的普遍現象。大陸近日一名新郎在下跪敬酒女方家長時，被丈母娘年輕的美貌嚇到，敬茶時忍不住笑了出來，該段影片也讓「最美丈母娘」在網上引起熱議，眾人直呼「新郎太幸福。」

根據《網易新聞》報導，大陸山東的一個村子，一對情侶因為學業成績太差，高中畢業就被家裡催婚，小情侶就在雙方家庭主持下訂婚了，婚禮中有一段跪拜雙方父母及敬茶的儀式，當新郎官看到新娘母親年輕的美貌時，嚇了一跳，原來丈母娘只有32歲，讓新郎在跪下去的瞬間，止不住笑意，笑出聲來，讓一旁的新娘及賓客們也笑翻。

影片在陸網上引起熱議，許多網友和新郎一樣讚嘆著這位年輕貌美的丈母娘，而一旁的丈人年紀看起來頂多也40幾，後來才得知，這位丈母娘因為家境較為貧困，小小年紀就出嫁了，家裡的開銷還需要支付弟弟們的學費，所以早婚的她，便在年輕時便生下了孩子。

有許多網友紛紛留言，「自己都30幾歲了都沒有對象，人家丈母娘32歲就快當外婆了」、「丈母娘年輕才好，沒有教育上的時代隔閡」、「這樣跟丈母娘相處才融洽」、「誰不想有個漂亮又通情達理的丈母娘，新郎很幸福呢，真羨慕」。

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