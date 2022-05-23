今增40死！1歲幼童「在家午睡叫不醒」　送醫急救才確診

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增40例死亡個案，其中有兩例是1歲和3歲幼童，1歲童是在家裡午睡，家人發現叫不醒，緊急送醫急救無效，法醫相驗並沒有外傷等兒虐情形，採檢時PCR為陽性，最後判定是新冠肺炎。根據統計，目前總共累計14例兒童重症、6例腦炎和4例死亡。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日死亡個案中，有2名是小小孩，分別是1歲男童和3歲男童，1歲男無慢性病史，在家裡午睡，被家人發現昏迷叫不醒，緊急送醫急救無效，法醫相驗並沒有外傷，排除兒虐，但醫院急救採檢確定PCR陽性，判定新冠肺炎造成。

羅一鈞也再次提醒，兒童腦炎重症前驅8大症狀，提醒家長要特別留意，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐和步態不穩等8等大症狀，有相關症狀一定要盡快送醫。

另一名3歲男童沒有慢性病史，5/16發燒38度多，快篩陽性，到醫院採檢PCR後返家，5/17高燒41.3度，四肢發紺到急診就醫，出現意識喪失、頭部僵硬、四肢痙攣和抽搐，有肺炎和腦水腫情形，合併嚴重腦炎缺氧、心律不整以及神經性休克，經過瑞德西韋、降腦壓治療仍不治，在5/21病逝。而該個案也是第6名兒童腦炎個案，第3例兒童腦炎死亡。



▲▼5/23新增中重症與死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）