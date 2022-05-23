快訊／梅雨鋒面逼近中！4縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

記者李宜秦／台北報導

梅雨鋒面逐漸靠近，今日天氣稍微不穩定，午後中南部山區降雨機率高，中央氣象局發布大雨特報，提醒部分縣市嚴防劇烈天氣發生。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

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氣象局表示，鋒面接近影響，易有短延時強降雨，今(23)日屏東地區及嘉義至高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局提醒，今日有零星對流雲系影響北台灣、恆春半島、綠島、蘭嶼，中午過後南投以南山區注意午後雷陣雨，可能出現短延時強降雨或局部大雨等劇烈天氣。