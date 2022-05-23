張善政接受徵召後　羅智強「祈福走桃園」陪同陣容越來越強大

▲羅智強「祈福走桃園」陪同陣容越來越強大。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

爭取國民黨提名、參選2022桃園市長選戰失利的台北市議員羅智強，23日一早從中壢出發，展開「祈福走桃園」行動。儘管黨中央已徵召張善政參選桃園市長，但陪同行走桃園、站出檯面的地方黨籍民代，卻越來越多。羅智強說，疫情影響百業生存比過去嚴峻，卻不見政府更多紓困因應，因此，走桃園為人民祈福更傾聽基層心中苦。

▲羅智強表示，「祈福走桃園」傾聽基層心中苦。（圖／記者楊淑媛攝）

對於媒體詢問：「祈福走桃園」行動展開第一天，有中壢區立委魯明哲、市議員王仙蓮、牛煦庭、朱珍瑤、周玉琴、涂權吉、徐玉樹、梁為超、黃敬平、舒翠玲、市議員參選人謝克洋等陪同支持，是否有「母雞帶小雞」意味？羅智強笑回「當然是，大家都是母雞帶我這隻小雞」。

而對於黨中央徵召張善政參選桃園市長，引發地方強烈反彈，是否要「重新補考？」以及黨內出現「撤銷張善政的徵召建言？」羅則以今天不談政治迴避媒體詢問。立委魯明哲繼日前向黨中央提出「修補傷痕行動」後，今天再次表示，期透過「祈福走桃園」對於桃園疫情的關懷，能夠解決黨內的歧異點，最終能夠團結合作，贏回桃園。

羅智強指出，「祈福走桃園、傾聽人民苦」配合甫成立的「桃園疫情關懷中心，並結合先前的「桃園千里行」，預計今天起走遍桃園的13區和516里。中壢區總共88里，今天從中壢火車站出發，預計會走過17個里。