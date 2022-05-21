很難修補！張善政臉書道歉文　網友：請公平初選

記者楊淑媛／桃園報導

行政院前院長張善政接受國民黨徵召參選2022桃園市長，引發藍營在地強烈反彈！張善政在保持緘默4天後，21日晚間於臉書發文坦言，經自我反省，接受徵召前，未和地方先行溝通請益，的確有檢討空間，誠摯的向所有桃園鄉親，還有全國關心桃園的朋友道歉，他將在週一（23日），向外界公開說明。

▲張善政臉書道歉。（圖／擷取自張善政網路）



張善政臉書的道歉文中，也提起對桃園貢獻諸多的邱奕勝議長、呂玉玲委員，以及羅智強先生，更要說聲「是我疏忽了，對不起！」。

此一道歉文發出後，邱奕勝議長、呂玉玲立委仍「拒回」，桃園市議會國民黨團總召徐其萬也再次要求藍營市議員「拒絕黨中央來訪」，使立委魯明哲原本提議朱主席、張院長應立即從邱奕勝議長、呂玉玲委員、羅智強市議員三位伙伴開始，啟動「修補傷痕行動」，恐成僵局。

針對張善政臉書發文，網友紛紛留言：「從頭到尾就是朱搞出來的問題，並不是院長您」、「張院長你是一個很好的人才，不怨你可是你不該淌這個渾水，希望你三思能用民調解決，請公平初選，別讓老百姓看不起」、「希望您能堅持民主的信念與精神。既然這麼多位想參選，請您就與他們一起參與初選民調。只有這樣，才能讓所有人服氣與接受最終民調的結果，然後願意在年底投下支持貴黨參選人一票」、「您是很優秀的官員，只是少了點政治敏感度！」、「還是初選取得正當性, 但要先放下非我不行的架式」。