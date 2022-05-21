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2022桃園市長選戰強棒人選？　鄭寶清宣稱「民調第一」贏羅智強

▲2022桃園市長選戰，鄭寶清宣稱「民調第一」

▲2022桃園市長選戰，鄭寶清(右)宣稱「民調第一」。（圖／鄭寶清辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

爭取民進黨提名參選2022桃園市長選戰的前立委鄭寶清，21日針對桃園市長參選人羅智強，於臉書宣稱某媒體民調顯示其在「黨內互比為第1名，對上民進黨對手也領先，自信能贏得桃園市長」的說法，不以為然拿出地方媒體做的民調結果「鄭寶清獲得3成支持率，羅智強只有二成七」。鄭自信道：「羅智強你在蓋牌，我鄭寶清就是贏你。」

鄭寶清說：根據桃園地方網媒於4月21日至23日民調結果顯示，有效樣本1075人中，針對「如果年底的桃園市長是由民進黨的鄭寶清、國民黨的羅智強和民眾黨的賴香伶三人競選，請問您較希望誰來做我們的市長」，以鄭寶清獲得330人支持，達3成支持率為民調第一，羅智強獲得296人支持列居第二，賴香伶獲得131人支持。

鄭寶清表示，非真正要參選的人，不該把桃園當兒戲，也不該放馬後砲，事後再抱怨不被支持，若有心要參選也要提出對民眾有感的政策，像他主張「普發1000元，補貼全民買快篩」，他說，去年台灣經濟成長率為6.28%，創下11年新高紀錄，這個亮眼的經濟成長，是全民共同努力的成果，在疫情時刻，政府應該以民為本，將這些成果回饋人民，給民眾多一些照顧。

「而不是像一些參選人只會動嘴吧批評別人，卻沒有實際作為之外，還拿著民調到處唬人」，鄭寶清強調，在地網媒做的民調的結果就明白顯示他的民調最高，打臉羅智強，也希望羅智強不要再蓋牌，實話實說才是真理。

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