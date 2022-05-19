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藍營「村長」不滿朱立倫　仍會認真輔選張善政

▲藍營「村長」不滿朱立倫，但會認真輔選張善政

▲桃園市議員詹江村(左一)是藍營議會戰將之一。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，國民黨黨中央以突襲式宣布徵召行政院前院長張善政，引發藍營地方強烈反彈！藍營市議會戰將「村長」詹江村，19日於臉書指黨主席朱立倫離基層有距離，甚至讓邱議長非常傷心，他雖不認同朱，也不支持張善政，但不想讓民進黨繼續執政，會快樂認真輔選張善政，雖然張要勝選機會比確診機率還低，他還是願意全力以赴。

▲藍營「村長」不滿朱立倫，但會認真輔選張善政

詹江村說，2022桃園市長選戰，他支持的是國民黨提名的市長候選人，不是朱立倫，他跟朱立倫有仇，沒理由支持朱立倫這個人，也不是支持張善政這個人，而是支持國民黨的候選人。國民黨提西瓜他也支持嗎？問題張善政是西瓜嗎？他除了看不出有選舉細胞之外，他的學經歷輸給誰了！不是說選賢與能嗎？雖然選舉本來就是選贏不是選賢。

「村長」說，朱立倫雖然當過桃園縣長，但感覺跟基層有些距離，甚至讓議長非常傷心。朱立倫得罪桃園議長的第一階段，議長做了三年的走訪大桃園基層充份準備，明眼人都看得出來，議長已經做好參選市長的準備，唯獨感覺朱立倫好像故意忽視。

朱立倫得罪議長的第二階段，也就是議長曾經揚言退黨的階段，桃園議員選舉的佈局，議長任何策略都是希望拿下最多席次，而桃園區已經有二位優秀新人，議長也允諾協助，結果朱立倫直接插手，空降發言人至桃園區參選。為了這位發言人要參選，議長跟朱立倫的副縣長及地方人士協調，希望這位發言人轉至桃園的另一區，當天都說好了，隔天沒告知議長的情況下，片面推翻前一天的協議，一樣在桃園區參選。

當時議長非常憤怒，跟副議長二人甚至揚言退黨，因為前一天說好了，變卦了卻沒知會議長，但為了團結議長後來還是吞了。這次提名張善政，議長是國民黨地方的最高民意首長，同樣的，議長竟然是最後一個才知道，提名了張善政，還是羅智強打電話給議長，議長才錯愕的知道。

詹說，而朱立倫的發言人，到他的選區參選議員，朱立倫之前的副縣長，直接帶著候選人，到他樁腳家裡拔樁，擺明的不就是要我退休換他的人馬，你說我跟朱立倫能沒仇嗎？但他不想再為了懲罰國民黨，懲罰朱立倫，讓民進黨繼續執政，他不含淚投票，會快樂認真輔選張善政，雖然要勝選機會比確診機率還低，還是願意全力以赴。

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