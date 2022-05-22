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白沙屯媽祖衝進朝天宮　「6萬人塞爆北港」震撼空拍曝光

 記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣白沙屯媽祖8天7夜進香活動，縱跨苗、中、彰、雲四縣來回共計400公里行程，數萬信眾跟隨「粉紅超跑」長途跋涉。行程今（22）日邁入第3天，白沙屯媽祖上午在信徒的歡呼中，「三進三退」衝進朝天宮，迎來當天活動高潮，現場空拍照也在臉書曝光，引起廣大網友熱議。

白沙屯媽祖進香團22日凌晨2點從崙背奉天宮起駕後，沿著台19線持續往北港朝天宮快速前進，大概在上午8時就抵達元長、北港交界處，進入雲林北港華勝路後，即使現場的天氣相當炎熱，道路兩側仍站滿了接駕的信徒，人群綿延數公里相當壯觀。

▲▼白沙屯媽祖衝進朝天宮！　萬人塞爆北港震撼空拍曝。（圖／大雄空拍授權提供）

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▲白沙屯媽祖「三進三退」衝進朝天宮，萬人塞爆北港震撼空拍曝。（圖／大雄空拍授權提供）

「大雄空拍」也拍攝了進香團的空拍影片，可以看見信眾隨著媽祖鑾轎一路前進，整條馬路幾乎被信徒及隨行車輛擠爆，隊伍直到上午10點半左右抵達朝天宮外，鑾轎在數萬人吶喊「進哦進哦」聲中，以衝刺百米的速度「三進三退」衝進朝天宮，同時禮炮綻放迎來當天活動高潮。

白沙屯拱天宮總幹事陳春發表示，今年繞境有9萬1000多人報名創下歷史新高，不過由於疫情等因素，實際上只有6萬多人參與繞境，大家都有把口罩戴好，食物及飲料部分也都有先分裝好，避免群聚用餐。

「白沙屯媽祖」目前已在朝天宮正殿神龕內安座，預計23日凌晨0時舉行進火儀式，並於27日下午3時許返回拱天宮，6月7日凌晨1時20分開爐。

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