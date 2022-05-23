白沙屯30年首燒王船　「五雲宮」源起百年前海漂船

▲白沙屯五雲宮位於苗栗通霄，殿內供奉七大巡王爺。



圖文／鏡週刊

苗栗通霄白沙屯地區在相隔30年後，罕見地將由主祀七大巡王爺的五雲宮，在10月重現象徵趕走瘟疫的「燒王船」祭儀。有關於五雲宮王爺廟的建廟傳說，不但與一百多年前日治時代的古籍記載高度吻合，另有當年日本警察臨檢一艘海漂船的報告紀錄及照片佐證。

▼五雲宮王爺廟的由來，與日本時代《臺灣慣習記事》的記載吻合，另有當年日警臨檢船隻的照片可供印證。



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白沙屯五雲宮的王爺廟，相傳是1903年日本時代，白沙屯北方約15公里的外埔海邊，有一王爺船在絲竹樂聲中乘風破浪而來，船名「金慶順」號，船上無人掌舵，僅有王爺神像，白沙屯村民到場時神像均被請走，只剩王船及一個麻竹製成的八角香爐，即是王爺主爐，經請示後讓信徒雕塑金身供奉。

而此說法與日治時代出版的《臺灣慣習記事》紀錄不謀而合，當時苗栗廳警部到場臨檢這艘漂抵的王船寫下報告書，清楚記載船來自中國福建泉州，還提到船上載著一頭白羊、一隻雞，船尾則裝置4個神壇，雖供有祭祀的器物，但一無生活所需器物，由此推斷「似無船員」。

而當時日本警察在臨檢、偵查這艘海漂船時，還留下與這艘船的合照，成為後來信眾津津樂道的一段歷史。



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