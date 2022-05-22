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雲林民進黨部殺紅眼主委戰　林金忠3906票同額當選

▲民進黨雲林縣黨部主任委員選舉結果出爐，林金忠以3906票當選。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）

▲民進黨雲林縣黨部主任委員選舉結果出爐，林金忠以3906票當選。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員蘇治芬曾受訪表示，民進黨雲林縣黨部主委選戰已殺紅眼，話一說出不久即傳出由立法委員劉建國推派出選的參選人沈健興退選，全力支持曾擔任立委蘇治芬助理主任的林金忠同額競選，今（22）日結果出爐，主任委員由林金忠以3906票當選。

民進黨雲林縣黨部指出，今天縣黨部所設的十個投開票所選出主委林金忠、9名全國黨代表黃清財、蔡孟真、林淑靜、江文登、莊志勤、廖秋萍、蔡明宏、陳建名、呂順賢及46名縣代表；執行委員及評議委員改選日期將6月26日召開雲林縣代表大會進行改組。

▲民進黨雲林縣黨部主任委員選舉結果出爐，林金忠以3906票當選。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）

▲沈健興（左）日前宣布退出雲林縣黨部主委選戰全力支持林金忠（右）。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）

民進黨雲林縣黨部主委江宗保表示，民進黨是傾聽基層的民主政黨，秉持公開透明的原則，相信每位參選人，對於民進黨縣黨部的未來發展努力，都抱有相同的目標；是奠定民進黨發展民主精神的核心價值之準則。

江宗保更感謝沈健興的無條件禮讓來顧全大局，民進黨才能有機會贏得年底的勝利，他會在主委到任期間，完成年底五合一選舉的提名工作，並協助林金忠順利接任新任主委及年底五合一的輔選，贏得最後勝利。為了因應下個月縣代表大會，縣黨部將會全力投入執評委改選業務，以凝聚黨內向心力，持續推動進步價值。

江宗保指出，今天縣黨部所設的十個投開票所選出主委林金忠、9名全國黨代表及46名縣代表；執行委員及評議委員改選日期將6/26召開縣代表大會進行改組。

▲民進黨雲林縣黨部主任委員選舉結果出爐，林金忠以3906票當選。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）

▲雲林縣黨部選出9名全國黨代表。（圖／民進黨雲林縣黨部提供）

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