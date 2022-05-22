小朋友染疫怎麼辦？出現這些症狀一定要就醫　幼童確診8大QA一次看

▲疫情延燒，也讓許多家長擔心幼童染疫狀況。（示意圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／新北報導

新冠疫情加劇，確診人數不斷上升，幼童染疫問題也讓家長們苦惱，新北市府就特別整理幼童染疫相關QA，包含兒童急門診怎麼預約、快篩陽小朋友如何就醫、如何安排視訊診療、以前出現哪些症狀需要緊急安排就醫等。

兒童急門診怎麼預約？

新北市衛生局發言人高詩琪表示，新北市有10家醫院提供兒童防疫急門診（亞東醫院、部立台北醫院、聯合醫院、淡水馬偕、輔大醫院、土城醫院、永和耕莘、新店耕莘、雙和醫院、台北慈濟醫院），民眾可以透過電話、網路預約，也可以在現場掛號。

快篩陽性小朋友可以出門就醫嗎？

快篩陽性小朋友可由家長配戴好口罩後，帶往防疫急門診就醫，接受診療、採檢、給藥的一條龍服務。

如果父母都確診，沒有親友陪同就醫怎麼辦？

可以先利用視訊診療服務，如果孩童狀況緊急，可由家長載往醫院就醫，或是啟用救護車服務。

出現下列狀況可以安排視訊診療

一、發燒超過48小時或是高燒超過39度合併發冷／冒冷汗

二、退燒後持續活動力不佳

三、退燒後持續呼吸急促、喘或胸悶悶痛

四、出現持續性地嘔吐、頭痛或腹痛

五、超過12小時未進食、排尿

此時醫師可以透過遠端看診，必要時安排就醫。小孩染疫後主要症狀是發燒，其次是咳嗽、流鼻水，2歲以上孩童如果出現相關症狀，就可以進行快篩。

出現下列症狀要緊急送醫治療

一、抽搐

二、意識不佳

三、呼吸困難或有胸凹現象

四、唇色發白或發紫

五、血氧飽和度低於94％

六、肢體冰冷合併皮膚斑駁

孩子如果出現上述症狀，就要緊急送醫治療，可以打119或是由親友接送。

怎麼預約視訊診療？

可以上新北市衛生局網站或健保快易通查詢、預約視訊診療，就可以利用電話或是線上預約。

2歲以下的孩童不能快篩，出現症狀怎麼辦？

2歲以下孩童如果是在居隔期間因故接受快篩，經醫師判定就可以通報確診，非居隔期則建議帶往醫院或診所就醫

建議平常在家中可以準備哪些藥物？

建議家長準備由醫師開立的兒童症狀緩解藥物，包含止咳、止流鼻水、退燒等藥物，建議還是要由藥師諮詢用藥的方式和劑量。