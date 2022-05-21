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影／全台唯一新竹水潤餅！林智堅城市外交秘密武器　療癒製程曝光

 

記者陶本和／台北報導

Q彈軟嫩的「水潤餅」，除了是新竹在地特色糕點，也是許多新竹人從小吃到大的「古早味零嘴」，更被新竹市長林智堅指定，將水潤餅作為外賓來訪的伴手禮。他21日晚間，在臉書曝光一段療癒的製程影片。

林智堅表示，水潤餅是新竹市才有的「限定」商品，也是他從小吃到大的「樸實美味」，每年農曆七月中元節，新竹城隍廟范謝將軍遶境出巡，便會將水潤餅用紅線綁在神將身上，供信眾求食保平安。

▼新竹市長林智堅釋出城市外交秘密武器「水潤餅」的製程療癒影片。（圖／新竹市政府提供）

▲▼新竹市長林智堅釋出城市外交秘密武器「水潤餅」的製程療癒影片。（圖／新竹市政府提供）

林智堅指出，他特別將水潤餅作為外賓來訪的伴手禮，如今水潤餅不僅是新竹人的美食，更是新竹市推展城市外交的「秘密武器」，吃過的外賓都說讚。

林智堅透露，有一次總統蔡英文到訪，他則用水潤餅作為飯後甜點，結果蔡英文吃了大為驚豔，頻頻稱讚好吃。

對於水潤餅，新竹市府表示，水潤餅由麵粉、水、糖、鹽，以及少許天然香料組成，原料簡單又好吃，深受民眾愛戴；製程上，首先師傅會將水、麵粉等食材放進攪拌機，當圓滾滾帶有Q勁的麵團出現後，師傅會進行分塊、裹上滿滿白色麵粉，同時測量重量，以擁有完美比例，接著壓平、放在特製的鐵板上乾烙，待正反面煎熟後，香噴噴、讓人垂涎三尺的水潤餅即出爐。

▼新竹市長林智堅釋出城市外交秘密武器「水潤餅」的製程療癒影片。（圖／新竹市政府提供）

▲▼新竹市長林智堅釋出城市外交秘密武器「水潤餅」的製程療癒影片。（圖／新竹市政府提供）

新竹市府表示，水潤餅吃起來口感Q軟、水分較多，閩南語發音「水軟水軟」，所以被稱作「水潤餅」，雖然因為人力成本提升、利潤降低，新竹市僅剩德龍商行正在製作水潤餅，但它早已攻陷新竹人的心，成為大家從小吃到大的「古早味零嘴」。

在水潤餅製程影片曝光後，吸引許多網友留言直呼「很療癒！」，有人說自己從幼兒園年紀就開始吃，到現在已將近30年，還有網友說每次到新竹必買水潤餅。

此外，有網友直呼「看著影片都餓了，好想立馬去買2包」，還有人搭版詢問哪裡買，而林智堅甚至親自留言，推薦「全台唯一一家！」

▼新竹市長林智堅釋出城市外交秘密武器「水潤餅」的製程療癒影片。（圖／新竹市政府提供）

▲▼新竹市長林智堅釋出城市外交秘密武器「水潤餅」的製程療癒影片。（圖／新竹市政府提供）

▼新竹市長林智堅釋出城市外交秘密武器「水潤餅」的製程療癒影片。（圖／新竹市政府提供）

▲▼新竹市長林智堅釋出城市外交秘密武器「水潤餅」的製程療癒影片。（圖／新竹市政府提供）

▼新竹市長林智堅釋出城市外交秘密武器「水潤餅」的製程療癒影片。（圖／新竹市政府提供）

▲▼新竹市長林智堅釋出城市外交秘密武器「水潤餅」的製程療癒影片。（圖／新竹市政府提供）

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