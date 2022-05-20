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林智堅太太砸2550萬買房地　楊文科存款1210萬元「少了465萬」

▲新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅。（合成圖／記者謝婷婷、屠惠剛攝）

▲新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅。（合成圖／記者謝婷婷、屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院20日公布最新一期財產申報，內容包含新竹縣長楊文科及新竹市長林智堅。楊文科存款存款1210萬2870元，與上一期相比，減少約465萬元；而林智堅存款則是多了93萬1657元，達336萬5127元，此外其太太還買了房地總價額2550萬元房子。

監察院20日發布第190期廉政專刊，林智堅最新財產申報（申報日為2021年11月4日）中，有3筆土地，其中1筆是妻子於2021年9月30日購買，位在新竹市、1筆建物、3台車、存款336萬5127元、6筆保險共268萬1957元、事業投資1.2萬元。

林智堅的上一期（申報日2020年11月1日）財產申報中，土地2筆、汽車3筆、存款243萬3470元。相較之下，顯示林智堅存款多了93萬1657元、1筆土地、1筆建物（2021年9月30日購買，在妻子名下，取得價額2550萬元，為房地總價）。

楊文科財產申報方面，存款1210萬2870元、有價證券157萬415元、黃金存摺加上活期存款共44萬37元、4筆保險共1206萬8803元；另有3筆土地、2筆建物，及324萬9750元的國內上市（櫃）股票交付信託。

至於楊文科上一期財產申報（申報日2020年11月1日），存款1675萬7275元、有價證券131萬6070元、黃金存摺1707元；另3筆土地、2筆建物及323萬1560元的國內上市（櫃）股票交付信託。對比最新一期，楊文科的存款減少了465萬4405元。

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林智堅楊文科新竹財產申報監察院

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