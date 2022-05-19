豬肉哥搞大警妻肚嗆「你沒本事」　她驚吐懷孕真相讓老公更綠了

▲男子抓到妻子偷吃豬肉店老闆懷孕，但她稱孩子生父為陌生網友。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／新竹報導

新竹一對夫妻婚後感情不和睦，王姓妻子2度搬離家中，然而第2次搬回家中後，妻子卻突然要求張姓丈夫每週與自己嘿咻1、2次，張男覺得不對勁沒有答應，才發現妻子與豬肉攤老闆蘇男發生婚外情，懷上小王的種，事後小王還當面向張男坦承「就是因為你沒本事，所以老婆才會被我搞到大肚子」，怒而向兩人提告。但王妻稱孩子是陌生網友的種，又因最後王妻未將孩子生下，無法確認生父，新竹地院一審判兩人連帶賠償20萬元。

張男為退休員警，控訴兩人結婚後不到2個月，妻子就以缺乏安全感為由，要求自己過戶名下房產與之共有，他拒絕後，王妻就經常以惡劣言語、相譏態度以待。且王妻為了達成離家目的，刻意誇大言詞向法院申請保護令，於2017年10月9日離家，半年後才返家。

怎料，王妻又於2019年2月二度離家，卻屢次要求張男每週與之發生性行為1、2次，張男覺得有詐拒絕，沒想到竟發現妻子已經懷上外遇對象蘇男的孩子，蘇男還坦承「怎麼樣，就是因為你沒本事，所以老婆才會被我搞到大肚子」。張男也提出兩人一起到溫泉會館、租屋處電梯裡摟摟抱抱的證據，提告兩人侵犯配偶權。

王妻反駁，表示婚後張男經常口出惡言，用不雅字眼辱罵自己，還有暴力行為、跟蹤、監控行蹤、任意查看手機及懷疑其對婚姻不忠等，才會忍無可忍出門獨自生活。甚至有次因爭吵，遭張男出手重打一巴掌，導致有右耳突發性耳聾，因此向法院聲請核發保護令；去溫泉會館是與一群友人一起出遊，2人未有踰矩行為。

不過，王妻承認懷孕，但對象是網路上認識的陌生網友，蘇男只是基於好友關係收留她，還好心提供工作，讓她在豬肉攤灌香腸賺錢，2人沒有不倫關係，蘇男證詞與其一致。

一審法官見溫泉會館監視器畫面中，兩人共同進入個人湯屋長達1個半小時，以及電梯裡親密互動畫面，認為兩人已逾越朋友關係，侵害配偶權。此外，由於王妻懷孕後未生下孩子，無法判斷父親是誰，因此不採信此段證詞，判兩人應賠償張男20萬元。