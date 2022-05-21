　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

衛福部組團赴日內瓦遞交抗議信函　陸外交部：近90個國家支持一中

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

第75屆世界衛生大會將於5月22日至28日召開，台灣連續六年未獲邀，衛生福利部組成世衛行動團，由次長李麗芬率領赴日內瓦現場進行衛生福利專業交流，預計將遞交抗議信函。對此，大陸外交部官網今（21日）發出最新聲明，外交部發言人汪文斌指出，迄今已有近90個國家以專門致函世衛組織等方式，表明堅持一中原則，反對台灣參加世衛大會的立場。任何打「台灣牌」、「以台制華」註定失敗。

汪文斌首先指出，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。中國台灣地區參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題，必須按照一個中國原則來處理，聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議確認了這一根本原則。

他進一步稱，「2009年至2016年，在海峽兩岸都堅持一個中國原則基礎上，中方連續8年對中國台灣地區參與世衛大會作出特殊安排。」但民進黨執政以來，將政治圖謀置於台灣地區人民福祉之上，頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不覆存在。

疫情發生以來，汪文斌表示，在一個中國原則前提下，對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排。新冠肺炎疫情發生後，中國中央政府已向台灣地區通報疫情約400次，過去一年批準台灣地區衛生專家參加世衛組織技術活動44批47人次，台灣地區多次接受世衛組織秘書處疫情信息通報，所謂「國際防疫體系缺口」根本就是無稽之談。

汪文斌指出，民進黨當局無視國際社會聚焦抗疫合作的普遍願望、無視台灣地區人民的生命安全，借疫情大搞政治操弄，違反聯大第2758號決議和世衛大會第25.1號決議，不惜以干擾大會進程、破壞國際抗疫合作為代價，執意搞涉台提案。其真實目的就是在國際上制造「兩個中國」或「一中一台」。

汪文彬說，中方不同意台灣地區參加今年世衛大會。中方這一決定得到了國際社會廣泛支持和理解。迄今已有近90個國家以專門致函世衛組織等方式，表明堅持一個中國原則，反對台灣參加世衛大會的立場。

最後，汪文斌強調，世界人民的眼睛是雪亮的，任何打「台灣牌」、搞「以台制華」圖謀必將遭到國際社會絕大多數成員的堅決反對，也註定會以失敗告終。

▼總統蔡英文強調台灣仍未放棄加入WHA。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲▼蔡英文強調台灣仍未放棄加入WHA。（圖／翻攝蔡英文臉書）

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

►蘿拉蜜思蜜粉激殺5.3折！快啾姊妹一起囤貨

ET快訊
毛骨悚然！　女星「墜河身亡3個月」臉書突發文：被朋友陷害
明起梅雨開炸7天！鋒面回馬槍「雨下到月底」
獨／債主討錢反遭8煞狂砍　一身血爬回車上撞飛人！驚悚畫面曝
直擊「棕熊捕鮭」嗨翻自拍　3遊客被抓去關+罰9萬
宋智雅近況曝光！　消失3個月「廚房做苦工」臉色憔悴
徐巧芯違停爭議燒2天！　「雪乳戰神」揪疑點：水很深
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

衛福部組團赴日內瓦遞交抗議信函　陸外交部：近90個國家支持一中

陸「原地靜止」大風吹！　天津22日起全員核酸檢測

「胸和私密處」拍給我看　陸副校長手滑群發色留言

印度空軍超越大陸　全球空中力量前5名「這國家」幾乎包辦

大陸封控防疫致蛋價飆漲 民眾哀嚎：快要吃不起了

上海「封控」衝擊港澳台商外企　4月工業產值暴跌6成

新變種新冠病毒入侵港社區　即日起開放接種4劑疫苗

新冠肆虐　最坎坷港澳台聯招今天開考

陸夯露營3／北京營地住一晚人均3600元　設施未跟上仍處「跟風期」

陸夯露營2／營地淨利可達7成「3個月回本」　業者親揭原因

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

媽祖原地搖擺「思考往哪走」　信徒沿路彎腰撿垃圾護環境

告蔡英文、蘇貞昌、陳時中　楊志良按鈴：涉殺人罪

阿金慵懶休息突被襲擊！　毛卡掃地機器人媽神救援

林秀香想色色了！　性慾爆發狂磨蹭「歐巴想去你家」

衛福部組團赴日內瓦遞交抗議信函　陸外交部：近90個國家支持一中

陸「原地靜止」大風吹！　天津22日起全員核酸檢測

「胸和私密處」拍給我看　陸副校長手滑群發色留言

印度空軍超越大陸　全球空中力量前5名「這國家」幾乎包辦

大陸封控防疫致蛋價飆漲 民眾哀嚎：快要吃不起了

上海「封控」衝擊港澳台商外企　4月工業產值暴跌6成

新變種新冠病毒入侵港社區　即日起開放接種4劑疫苗

新冠肆虐　最坎坷港澳台聯招今天開考

陸夯露營3／北京營地住一晚人均3600元　設施未跟上仍處「跟風期」

陸夯露營2／營地淨利可達7成「3個月回本」　業者親揭原因

嘉義必住親子飯店！房內獨享和室、陽台　下樓就到文化路夜市

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰：好噁心的感覺

阿圓吃麻辣鍋「比基尼穿搭更辣」！　網全歪樓：不知該看哪個肉

國中會考首日370件違規　「這類違規最多」超過2成

俄羅斯國防部：已發射「口徑巡弋飛彈」　摧毀大批歐美援助武器

象魔力帽子塗抹異物？葉總衝上場向主審反應

晚餐切肉遭「一尊肥身」毛毛視線監督　阿母為難：好擋路

桃園考生癲癇發作倒地　教育局：結束前2分鐘發病、不會扣分

限女大生！套房月租4千元　一見房東「要連續…」全場暴動了

明起梅雨「北往南」開炸7天！鋒面回馬槍「雨下到月底」

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

大陸熱門新聞

人妻出軌自拍「6分鐘嬌嗔片」誤傳社區群組！　綠帽夫也聽到

正妹看精神科竟淪醫生洩慾工具！痛訴遭藥物控制

印度空軍超越解放軍

人妻流產不敢告訴老公　偷女嬰藏洗衣機

港男疑玩Switch時身亡！體感配件還綁在腳上

520交往滿6天！他獻上背部：滿眼都是妳

美艷人妻「出軌被抓姦」實錄　竟還反嗆綠帽夫

副校長群發「拍奶」情色留言

正妹私會男友確診！找室友頂替PCR

10歲女童每天吃避孕藥！母哽咽曝：吃8個月了

13歲男拐10歲女童　捅7刀棄屍灌木叢

大陸「封控太嚴」蛋價飆漲

遊客穿越瀑布踩青苔高速衝崖底 「趴著滑下來」驚險畫面曝光

「原地靜止」大風吹到天津

更多熱門

相關新聞

陳時中投書立陶宛媒體　籲支持台灣參與WHA

陳時中投書立陶宛媒體　籲支持台灣參與WHA

立陶宛國家廣播電視（LRT）今天在網站刊登衛生福利部長陳時中的投書，內容分享台灣的「科技防疫」經驗，並呼籲各界支持台灣參與今年的世界衛生大會（WHA）。

陳時中投書立陶宛媒體　籲各界支持台灣參與WHA

陳時中投書立陶宛媒體　籲各界支持台灣參與WHA

布林肯挺台參加WHA　國台辦回應

布林肯挺台參加WHA　國台辦回應

跨黨派立委今赴日內瓦！陳玉珍、林靜儀在列

跨黨派立委今赴日內瓦！陳玉珍、林靜儀在列

蔡英文執政6週年曝當前目標　努力挺住疫情「堅持參與WHA」

蔡英文執政6週年曝當前目標　努力挺住疫情「堅持參與WHA」

關鍵字：

WHA汪文斌

讀者迴響

熱門新聞

她昏睡「下體一陣涼」！　驚醒告男友性侵

女秘書車震前衛生局長！　綠帽夫偷錄音下場慘

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

眾量級家寧出車禍！

徐新洋求婚　女友錯愕吐一句話

嫂子是尪前女友！　人妻崩潰求救

連千毅520放閃「50萬愛妻」　最強奶媽一句話嗆爆他

唐治平重回八點檔突被消失！

苗栗教養院深夜求救賈永婕！

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

快訊／今暴增59死「追平新高」！本土暴增8萬4587例

會考驚魂！數學科一考生不適「快篩陽」後送

女主播誤喝清冠一號茶包！　「4嚴重副作用」嚇壞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

更多

最夯影音

更多
王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲
趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面