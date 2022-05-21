衛福部組團赴日內瓦遞交抗議信函　陸外交部：近90個國家支持一中

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

第75屆世界衛生大會將於5月22日至28日召開，台灣連續六年未獲邀，衛生福利部組成世衛行動團，由次長李麗芬率領赴日內瓦現場進行衛生福利專業交流，預計將遞交抗議信函。對此，大陸外交部官網今（21日）發出最新聲明，外交部發言人汪文斌指出，迄今已有近90個國家以專門致函世衛組織等方式，表明堅持一中原則，反對台灣參加世衛大會的立場。任何打「台灣牌」、「以台制華」註定失敗。

汪文斌首先指出，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。中國台灣地區參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題，必須按照一個中國原則來處理，聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議確認了這一根本原則。

他進一步稱，「2009年至2016年，在海峽兩岸都堅持一個中國原則基礎上，中方連續8年對中國台灣地區參與世衛大會作出特殊安排。」但民進黨執政以來，將政治圖謀置於台灣地區人民福祉之上，頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不覆存在。

疫情發生以來，汪文斌表示，在一個中國原則前提下，對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排。新冠肺炎疫情發生後，中國中央政府已向台灣地區通報疫情約400次，過去一年批準台灣地區衛生專家參加世衛組織技術活動44批47人次，台灣地區多次接受世衛組織秘書處疫情信息通報，所謂「國際防疫體系缺口」根本就是無稽之談。

汪文斌指出，民進黨當局無視國際社會聚焦抗疫合作的普遍願望、無視台灣地區人民的生命安全，借疫情大搞政治操弄，違反聯大第2758號決議和世衛大會第25.1號決議，不惜以干擾大會進程、破壞國際抗疫合作為代價，執意搞涉台提案。其真實目的就是在國際上制造「兩個中國」或「一中一台」。

汪文彬說，中方不同意台灣地區參加今年世衛大會。中方這一決定得到了國際社會廣泛支持和理解。迄今已有近90個國家以專門致函世衛組織等方式，表明堅持一個中國原則，反對台灣參加世衛大會的立場。

最後，汪文斌強調，世界人民的眼睛是雪亮的，任何打「台灣牌」、搞「以台制華」圖謀必將遭到國際社會絕大多數成員的堅決反對，也註定會以失敗告終。

▼總統蔡英文強調台灣仍未放棄加入WHA。（圖／翻攝蔡英文臉書）