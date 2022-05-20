布林肯連二年挺台參加WHA　國台辦：無法參會是因為「台獨」立場

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

美國國務卿布林肯日前強烈支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。對此，國台辦今（20）日表示，民進黨當局無法參會的原因完全在於其頑固堅持「台獨」分裂立場。

國台辦發言人朱鳳蓮今日指出，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉，「關於中國台灣地區參與世界衛生組織活動問題，我們的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會251號決議確認的根本原則。」

她表示，「台灣是中國的一部分，無權參與僅限主權國家加入的國際組織美方對此心知肚明，多次表示不支持台獨，反對中國台灣地區參與僅限主權國家加入的國際組織。美方有關承諾應落到世衛組織涉台問題上。」

她接著稱，美方拿「觀察員」說事別有用心，必須指出，2009年至2016年，在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商，台灣以「中華台北」名義、觀察員身份連續8年參與世界衛生大會，這是在堅持一個中國原則前提下，在當時兩岸關係和平發展的大背景下，作出的特殊安排，不構成先例，「民進黨當局無法參會的原因完全在於其頑固堅持台獨分裂立場。」

▲布林肯18日發出聲明，強烈倡議世界衛生組織邀請台灣作為觀察員參加世界衛生大會。（圖／路透）

朱鳳蓮強調，「台灣同胞是我們的骨肉天親，沒有誰比我們更關心他們的健康福祉。在一個中國原則前提下，我們對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排」，世衛組織向全球通報的任何疫情信息，台灣都能及時得到，世衛組織也多次公開、詳細通報同台灣疫情交流情況。

她最後表示，「我們敦促美方尊重事實，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，履行美方在台灣問題上對中方作出的嚴肅承諾，停止打台灣牌、搞以台制華。」