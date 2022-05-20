蔡英文執政6週年曝當前目標　努力挺住疫情「堅持參與WHA」

▲蔡英文強調台灣仍未放棄加入WHA。（圖／翻攝蔡英文臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

總統蔡英文執政6週年，執政以來的施政指標、尤其是防疫政策的回顧也引起各界熱議。蔡英文20日表示，台灣仍未放棄加入即將舉辦的WHA。她強調，共有34國、1504位議員聲援台灣加入，「我要謝謝大家的團結努力」，未來也會更積極參與國家組織，克服公衛挑戰。

蔡英文透過臉書表示，從基層到國際，謝謝大家一起拚防疫與公衛，昨天，在居家照護關懷中心，「我看了一段影片讓我非常感動」，在基層的衛生局科長和她的孩子，雖然因為防疫犧牲許多相處的時間，但是母子之間的感情不會因此而減少，孩子童言童語，希望媽媽多陪伴的真摯，更讓我們必須要為下一代努力，打贏這一場和病毒的戰役。

蔡英文強調，在國際上，即將舉行的WHA，台灣依然在努力申請加入，雖然依舊困難，但在這兩年，有更多理念相近的國家與友邦，不斷堅定的支持我們加入。

蔡英文回顧，不僅是美國支持台灣參與的訊號強烈，今年，跨國友台議會平台、歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」共同主席領銜、包含歐洲議會在內，共有34國，1504位國會議員致函世界衛生組織，強力聲援台灣出席WHA及參與世衛的會議、機制與活動，這創下歐洲連署國家及議員人數的最高紀錄。

蔡英文表示，因為大家的團結努力，台灣在國際醫療和公共衛生領域，已經用行動展現我們有能力、也有意願提供協助，更獲得國際的強烈支持。而這幾年國際間，無論是互相捐助口罩、疫苗，「善的循環」都證明了國際間的相互合作，才能為全體人類謀求最大的保障。

蔡英文強調，從基層到國際，全球公共衛生需要所有人一起攜手努力，「我要謝謝大家的團結努力」，為了台灣的下一代，我們會更積極參與國際組織，和國際共同克服未來的公衛挑戰。