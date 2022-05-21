柯文哲批中央設松機篩檢站「瞎指揮」　陳時中：北市忙不敢勞煩

▲蘇貞昌今（21）日視察「松山機場旁新設大型篩檢站整體規劃」受訪照片。（圖／行政院提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，為了舒緩篩檢量能，指揮中心今（21）日在松山機場新設一座大型篩檢站，卻遭到台北市長柯文哲批評戰術佈置錯誤，瞎指揮造成地方困擾。對此，指揮官陳時中回應，設立初衷是希望緩解PCR壓力，因為北市忙不敢勞煩，因此由中央直接與三總合作開設，希望集中在特殊據點，讓民眾不用辛苦排隊就能接受PCR。

柯文哲上午出席「區內相親」台北市動物之家中繼園區開幕記者會，被問及松機篩檢站時直言，「我事先知道一定反對」，更提到篩檢站不應「為設而設」，本來的戰略計畫就是醫學中心留著當戰略預備部隊，三軍總醫院目前院內名額是466，松山分院是160，「有需要應該是既有的先加量，而不是開設新的點」。

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不過柯文哲也提到，中央設了篩檢站，北市一定會去維持交通，但重申北市戰略，「防疫急門診擋在第一線，然後把醫院的住院標準、出院標準再弄嚴格一點」，之後在防疫的專責旅館加量，這樣可以做到輕重分流。此外，防疫急門診再分兩組，65歲以下盡量用車來速，65歲以上用抗病毒藥再去醫院的防疫急門診，把全部做一個分流，系統效率會最高。

對於柯文哲建議，陳時中回應，中央增設PCR據點就是要緩解各地方政府壓力，「這本來就是地方政府職責，地方若忙，就由中央來幫忙」。他另提到在松機設PCR據點原因，希望以病人為中心，讓需求能夠即時被滿足，而松機能篩檢的地方不多，只是提供一項更便民的手段。

目前台北市政府開設的篩檢站分別位於台大醫學院體育館與自由廣場，分別由台大醫院與台北榮總負責。陳時中表示，台大篩檢量比較少，單日僅160人，自由廣場每天篩檢量約在2000人左右。