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防疫資訊一手掌握！清華男大生開發APP　UniLife秒尋所有資訊

▲▼「UniLife你的防疫小幫手」只要使用LINE加入後就能獲得完整的防疫資訊。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼「UniLife你的防疫小幫手」只要使用LINE加入後就能獲得完整的防疫資訊。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國內新冠肺炎本土疫情持續攀升，疫情指揮中心每天都在滾動式修正政策，因資訊更新速度快，經常讓民眾無所適從，為讓民眾輕鬆找到適合自己所需的資訊，花蓮市公所與攸你資訊股份有限公司攜手合作， 開發出「UniLife你的防疫小幫手」，只要使用LINE加入後就能獲得完整的資訊。

▲▼「UniLife你的防疫小幫手」只要使用LINE加入後就能獲得完整的防疫資訊。（圖／花蓮市公所提供，下同）

不論是確診、隔離、還是沒有隔離也沒有確診的症狀，只要依據自身的症狀並且輸入位置，「UniLife你的防疫小幫手」就會提供所需的疫情常用連結，包括關懷中心的電話、 快篩陽性後需要前往的PCR院所、視訊診療服務等，快篩地圖、PCR院所等，讓民眾不用費心力去搜尋資料。

▲▼「UniLife你的防疫小幫手」只要使用LINE加入後就能獲得完整的防疫資訊。（圖／花蓮市公所提供，下同）

攸你資訊股份有限公司開發出使用方便的「UniLife你的防疫小幫手」，而該公司的創辦人是22歲的花蓮孩子游弘宇，目前就讀清華大學科技管理學系四年級。由於魏嘉賢一直希望提供給民眾能快速找到所有疫情相關資訊的想法，因此在花蓮縣議員魏嘉彥看到「UniLife你的防疫小幫手」推出後，引介給魏嘉賢，將服務引進花蓮讓更多在地民眾可以使用。

▲▼「UniLife你的防疫小幫手」只要使用LINE加入後就能獲得完整的防疫資訊。（圖／花蓮市公所提供，下同）

游弘宇向魏嘉賢說明相關功能及使用方式。

游弘宇使用資訊科技解決民眾最關心的問題。他說，設計機器人問答並不難，花最多時間的其實是資訊蒐集與彙整，他舉例，為了提供正確關懷中心的電話，他必須與每一個縣市聯絡，過程中發現許多資訊都停留在去年沒有更新，許多電話已經停用，他除了要找出正確的資訊外，也必須每天鎖定疫情指揮中心的記者會，才能提供給民眾最即時的訊息。

▲▼「UniLife你的防疫小幫手」只要使用LINE加入後就能獲得完整的防疫資訊。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉賢頒發感謝狀予攸你資訊創辦人游弘宇，感謝熱心協助民眾即時取得防疫相關資訊。

只要點 連結https://supr.link/7xwnj或 搜尋LINE ID @uni.covid19.info，就能加入「UniLife你的防疫小幫手」。魏嘉賢歡迎大家善用免費的數位資源安心度過疫情。

游弘宇的最大的夢想是成立社群媒體平台，提供在地人串聯資訊及互動交流，就如同國外很成熟的Nextdoor Holdings，為社區提供當地社交網絡服務，攸你資訊所研發的APP在完成測試後即將上線，同時也會作客製化服務，雖然目前只是創業初期，游弘宇正在一步一步往自己的夢想前進。
 

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