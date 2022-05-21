快訊／國中會考第一天　台中考生身體不適...現場快篩陽！

▲國中會考第一天，台中傳考生考到一半身體不適現場快篩陽。（圖／示意圖）



記者游瓊華／台中報導

今年國中教育會考今（21）日登場，第一節考完，台中市有30名考生發燒，另外也傳出有一名考生考到一半身體不適，現場快篩後陽性，無法繼續應考，緊急通知家長帶回到院PCR。

中投區是全國最大考區，事前配合防疫做了許多整備工作，台中市教育局長楊振昇今天一早也前往豐原高中、豐原高商視察會場並慰勉工作人員，特別感謝所有人員今日天還沒有亮就到考場報到進行準備工作。

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▲台中市教育局長楊振昇今天一早也前往豐原高中、豐原高商視察會場並慰勉工作人員。（圖／市府提供）

今年中投區國中教育會考試務工作輪由市立豐原高中承辦，報考人數3萬805人、分別安排於34個考場學校，其中，台中市考生2萬6695人、規劃26個考場學校。今年考生家長仍不得陪考，但考場有特別成立「考生服務隊」，提供應考協助，並要求所有工作人員皆完成三劑疫苗施打。

楊振昇指出，考場配合防疫進行分類，「一般試場」供一般考生、自主健康管理者，每間試場最多安排36名考生應試；「第一類備用試場」供突發傷病申請應考的學生；「第二類備用試場」則提供5類對象應考，包括居家隔離者、居家檢疫者、自主防疫者、現場有發燒或呼吸道疾病者，目前中彰投考區共增設460間二類試場，並依類型區分分流應試；確診考生不可應試，但可參加6月4、5日補考，不影響升學權益。