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台南+4609！健保卡搭配AI系統　台南共照雲更便民

▲台南市長黃偉哲公布確診個案＋4609名，「台南共照雲」加入人工智慧影像辨識健保卡功能，若民眾註冊綁定時系統偵測有誤，將要求拍攝健保卡進行辨識快速修正。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布確診個案＋4609名，「台南共照雲」加入人工智慧影像辨識健保卡功能，若民眾註冊綁定時系統偵測有誤，將要求拍攝健保卡進行辨識快速修正。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲21日公布確診個案＋4609名，統計至20日，今年累計確診個案44617人，其中19095人已解除隔離，25522人尚在隔離中，「台南共照雲」加入人工智慧影像辨識健保卡功能，若民眾註冊綁定時系統偵測有誤，將要求拍攝健保卡進行辨識，即可及時完成個人資料修正和成功註冊，透過快速修正，讓系統更加便民。

台南市長黃偉哲指出，台南市21日有4609位確診，那總計累積的數字台南市的確診數是大概4萬4千多人，那大概是佔總人口的2.3％，大家可能認為說疫情海嘯可能會往南襲來，但是如果說我們能夠提早因應，能夠守住這一波的話，那對於總確診數的，不要那麼高，應該是比較好的。

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黃偉哲說，21日是國中會考的第1天，台南市總共有15574位考生，希望考生都能夠平安順利，會考能夠平平安安。另外，對於中央的餐飲補助，21日起就已經開放，事實上已經送了一些件，大家知道餐飲業由於大家會基於防疫的考量，有些餐飲自主的停止內用，甚至有些餐飲業暫時停止營業都有，這在全國各地都有發生，停止營業或暫停營業，或是停止內用，生意會受到一些衝擊，這是因為民眾對於防疫的警覺跟意識，既然中央有提早的因應，希望能夠對餐飲業有所補助跟幫忙，市府就趕快把這個訊息來協助。

此外，民眾最近會有對於居隔單或者是確診個案自主的回填單，可是因心情的因素，因緊張的因素，或其他因素，會把自己的資料填錯，那台南市首創全國使用AI的方式，能夠幫忙辨識確診者的自己個人資料，提高防疫效能。
 

▲台南市長黃偉哲公布確診個案＋4609名，「台南共照雲」加入人工智慧影像辨識健保卡功能，若民眾註冊綁定時系統偵測有誤，將要求拍攝健保卡進行辨識快速修正。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布確診個案＋4609名，「台南共照雲」加入人工智慧影像辨識健保卡功能，若民眾註冊綁定時系統偵測有誤，將要求拍攝健保卡進行辨識快速修正。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局主秘陳淑娟指出，近日有民眾反映無法順利註冊綁定「台南共照雲」LINE@官方帳號，經查係醫護人員、疫調人員、確診親友輸入資料錯誤造成，台南市政府為此，特在「台南共照雲」加入人工智慧影像辨識健保卡功能，若民眾註冊綁定時，系統偵測有誤，將要求拍攝健保卡，若確定是系統原有資料錯誤，即可及時完成個人資料修正和成功註冊，透過快速修正，讓系統更加便民。

▲台南市長黃偉哲公布確診個案＋4609名，「台南共照雲」加入人工智慧影像辨識健保卡功能，若民眾註冊綁定時系統偵測有誤，將要求拍攝健保卡進行辨識快速修正。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布確診個案＋4609名，「台南共照雲」加入人工智慧影像辨識健保卡功能，若民眾註冊綁定時系統偵測有誤，將要求拍攝健保卡進行辨識快速修正。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布確診個案＋4609名，「台南共照雲」加入人工智慧影像辨識健保卡功能，若民眾註冊綁定時系統偵測有誤，將要求拍攝健保卡進行辨識快速修正。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲指出，近期疫情邁向高峰，醫護、疫調人員業務繁忙，少數民眾不擅填寫「確診個案自主回報疫調系統」，致使資料錯誤率上升，其中，又以「生日」最常出現錯誤，連帶影響民眾無法註冊綁定「台南共照雲」。市府為此在「台南共照雲」納入AI影像辨識健保卡、身分證功能，若系統在民眾註冊時，發現生日、姓名有錯誤，便會要求證件影像，經AI確認後立即更正。

▲台南市長黃偉哲公布確診個案＋4609名，「台南共照雲」加入人工智慧影像辨識健保卡功能，若民眾註冊綁定時系統偵測有誤，將要求拍攝健保卡進行辨識快速修正。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局說明，民眾證件影像檔僅供即時辨識使用，並不會留存；另AI辨識健保卡會以身分證字號為依歸，進行資料修改。若民眾遇到的情況為身份證字號錯誤，仍會在LINE中提供表單供民眾填寫，經衛生局確認過後手動修改。

為加速服務確診者、同住者，並於居家隔離、自主防疫、自主健康管理期間得到衛生局、醫療院所關懷照顧和相防疫資訊，市府鼓勵確診者及其同住者加入「台南共照雲」。若非確診者或同住者，則可以加入「台南快疫通」LINE@官方帳號，讓機器人客服為您服務。

▲台南市長黃偉哲公布確診個案＋4609名，「台南共照雲」加入人工智慧影像辨識健保卡功能，若民眾註冊綁定時系統偵測有誤，將要求拍攝健保卡進行辨識快速修正。（圖／記者林悅翻攝，下同）

統計自5月2日至20日，松柏育樂中心、新化體育公園及新營區營新醫院3個篩檢站共服務13,383位民眾；台南市下週(5月23日至29日)將持續於南區松柏育樂中心及新化體育公園開設鼻咽快篩及PCR採檢站，5月23日至29日兩個地點將於上午9時至12時、下午1時至4時提供出現疑似COVID-19症狀者進行鼻咽快篩及PCR採檢，若出現疑似COVID-19症狀者請前往進行鼻咽快篩；自行使用家用快篩結果呈現陽性者，請將陽性家用快篩試劑以透明夾鏈袋包裝後，攜帶身分證、健保卡前往。

▲台南市長黃偉哲公布確診個案＋4609名，「台南共照雲」加入人工智慧影像辨識健保卡功能，若民眾註冊綁定時系統偵測有誤，將要求拍攝健保卡進行辨識快速修正。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局指出，為服務有接種兒童BNT疫苗需求的5至11歲學童，永康奇美醫院21日下午2時將開放兒童BNT疫苗網路預約，並於5月25日(下週三)上午9時30分至中午12時於永康奇美醫院接種，限額500名；請家長至奇美醫院新冠肺炎疫苗掛號網頁預約。

▲台南市長黃偉哲公布確診個案＋4609名，「台南共照雲」加入人工智慧影像辨識健保卡功能，若民眾註冊綁定時系統偵測有誤，將要求拍攝健保卡進行辨識快速修正。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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