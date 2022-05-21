金門國中會考631人報考　14人採備用考場...防疫大巴全程待命



▲5/21、22日今明2天國中會考如期舉行，金門在考試期間全面測量所有考生和試務人員的體溫。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

新冠肺炎疫情持續升溫，但國中教育會考仍如期於21、22今明2日舉辦，金門縣府為維護考生健康，考試前夕大規模消毒外，考試期間也全面量測所有考生及試務人員體溫，並要求務必全程配戴口罩，且不開放陪考。金門考區報考人數為631人，其中因疫情至第二類防疫備用試場考生總計14人，縣府也派防疫大巴全程待命，並協調防疫計程車協助載送自主防疫考生及居家隔離考生應試及返家。

今21日會考首日，考試科目依序為社會、數學、國文、寫作，金門考區報考人數為631人，社會科、數學科缺考15人(12人確診缺考、3人無確診缺考)，確診考生雖無法參加21日、22日之會考，但可於6月4日、5日參加補考；因疫情移至第二類防疫備用試場考生總計14人，其中包含自主防疫考生4人、居家隔離無症狀考生10人；試場間數共計31間，其中包含18間一般試場、3間特殊試場、1間第一類備用試場、9間第二類防疫備用試場(設置於金門高中)，另設有防疫備用考場(設置於金城國中)。為協助考生應試，縣府觀光處交通行政科防疫大巴全程待命，並協調防疫計程車協助載送自主防疫考生及居家隔離考生應試及返家。

金門教育處表示，因應疫情指揮中心與教育部指示，縣府教育處與金門高中採取高規格防疫作為，除要求全程配戴口罩、量測體溫，更於考試期間加強消毒、管制考場進出場動線，各國中也成立考生服務隊，由學校老師提供考生應考協助，以確保整體考生應試健康與安全。

除務求防疫程序嚴謹確實，金門高中許自佑校長與試務人員加強宣導試場規則，提醒考生進入試場須配戴口罩，並避免常見違規行為，如攜帶教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙等，及電子辭典、計算機、時鐘、鬧鐘、電子鐘、手機，和具通訊、錄影、照相或計算功能之穿戴式裝置等非應試用品入場等事項，使考場秩序維護及考試順利進行。

教育處處長黃雅芬表示，應以最完善的準備來做好防疫工作，務必嚴格執行試場防疫規定，並加強防疫消毒措施，讓考生都能安心應試、發揮最佳實力。