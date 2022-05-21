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國中會考高雄2.2萬人上場！231人確診　考生喊：社會科圖表多

▲國中教育會考登場，高雄2.2萬名考生應試。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國中教育會考登場，高雄2.2萬名考生應試。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

111年國中教育會考今明(21、22日)登場，高雄考區有2萬2032名考生應試，不過教育局統計，有231名考生因確診無法應試，將於6月4、5日進行補考；另外使用第二類備用試場的考生有441人。上午社會科考試結束，不少考生認為圖表多、考題生活化，難易度適中。

今年高雄考區國中教育會考報名考生人數計2萬2032人，集體報名2萬1918人，個別報名114人。共設置21所考場，計940間試場（含備用試場）。

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▲國中會考高雄考區有441名學生使用第二類備用試場。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國中會考高雄考區有441名學生使用第二類備用試場。（圖／記者許宥孺翻攝）

國中會考高雄考區試務中心主任委員、高雄女中校長林香吟表示，今年高雄考區報考人數比去年減少一百多人，不過試場座位從42人減至36人，因此試場比去年多。因應疫情嚴峻，各校至少準備8間以上的「第二類備用試場」，且每校都有對象五（自主防疫）考生；另外針對對象三（居家隔離、無症狀考生），有20所學校進行開設。

今年除確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果之考生參加補行考試外，居家隔離、居家檢疫、自主防疫及現場有發燒或呼吸道疾病之考生分別安排至不同類型的「第二類備用試場」應試，以確保考生健康與應考權益。

▲考生用餐區使用隔板。（圖／記者許宥孺翻攝）

林香吟指出，「第二類備用試場」動線自考場入口至一般試場有明顯區隔，除自主防疫考生之試場外，其餘「第二類備用試場」每間以安排8至20名考生為原則。此外，「第二類備用試場」考生不得提早交卷、節間休息及用餐均於「第二類備用試場」進行，由考場另派專人協助處理考生事宜，兼顧所有考生健康、安全及應考權益。

教育局指出，於5月20日（含）以前確診尚未解除隔離、快篩陽性未於5月20日（含）前經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果之考生，將於111年6月4日、5日參加補行考試。參加補行考試的考生，於入學時採外加名額方式，不影響其他考生權益。

▲考生用餐區使用隔板。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲考生用餐區使用隔板。（圖／記者許宥孺翻攝）

國中會考21日上午第一節進行社會科考試，七賢國中郭姓考生表示，部分歷史題圖表呈現方式新穎，公民部分則帶入判決書類簡化議題，考題靈活。旗津國中李姓考生則說，今年跨科融合考題多，難易適中，找出關鍵字可以幫助解題。瑞祥國中林姓考生表示，今年圖表多，西部岬角、海岸景觀、經緯度都入題。

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