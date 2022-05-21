近20萬人上陣！國中會考首日考「社數國寫」　最後提醒看這

▲國中會考今登場，全台近20萬名考生上陣連考兩天。（圖／台中市府提供）

記者許敏溶／台北報導

儘管疫情嚴峻，110年國中教育會考今（21日）天起一連舉行兩天，近20萬考生將在全國18個考區、232個考場應試。會考首日考科分別為社會、數學、國文、寫作測驗，教育部提醒考生，不開放家長陪考，要全程配戴口罩，進入試場要量測體溫，凡額溫≧37.5℃或耳溫≧38℃者，須移至第二類備用試場應試，而考生若隱匿確診將取消考試資格，也不得參加補考，請考生注意。

今年國中會考共19萬9318人報考，為少子化衝擊以來首度跌破20萬人，首日上午8時30分考社會科，考生在早上7點30分即可進入考場學校，入校前要先量測體溫，但教育部提醒，凡額溫≧37.5℃或耳溫≧38℃考生，或有嚴重呼吸道疾病等具感染可能考生，須移至第二類備用試場應試，考生要要全程配戴口罩，經勸導或處理仍故意不佩戴口罩者禁止進入試場。

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▲國中會考今起登場，考生體溫過高要移到備用試場應考。（圖／新北教育局提供）

而根據教育部統計，截至昨（20日）中午12時止，確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果共2901人，居家隔離1690人，居家檢疫2人，自主防疫2544人，除2901人不能應考，其餘4千餘名考生將安排在653間第二類備用試場應考，包括居家隔離428間、居家檢疫2間、自主防疫223間，若有考生在考試中確診，同教室考生要移往備用試場應考，而二類備用試場考生，不得提早交卷，節間休息及用餐均應在二類備用試場內進行，不得擅自移動至休息區或外出。

教育部再次重申，包括確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果等3類考生，不能參加今天的國中會考，改參加6月4、5日兩天的補考，上述三類考生若參加考試將被取消考試資格，也不能參加補考，考生若隱匿染疫也會取消資格，不能參加補考。

此外，教育部也提醒考生，避免違反試場規則而影響考試結果，包括教科書、行動電話、智慧型手錶、智慧型手環、MP3、鬧鐘等都不可攜入試場，考生若不慎將非應試用品攜入試場，應在考試開始前放置在試場前後方，且電子產品須先關機或拔除電池，考試期間若隨身放置非應試用品，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，五科記該科違規2點，寫作測驗扣一級分，過去試場違規均以此為大宗，請考生特別注意。