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柯文哲再開砲！點名「陳時中後面那排」：怎醫術變不一樣？

記者陳家祥／台北報導

中央宣布「快篩陽視同確診」的判定方式，擴大到偏鄉地區。對此，台北市長柯文哲表示，快篩陽視同確診是「不得不然」，在醫院也不是百分之百確定才能開刀，這是醫學常識，「快篩陽就是PCR陽93%是，就差不多了」，最讓他不高興的是陳時中後面那排人，當年都是同事、同一批老師教的，「為什麼醫術都變得不一樣，我無法理解」。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊「區內相親」台北市動物之家中繼園區開幕記者會。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊「區內相親」台北市動物之家中繼園區開幕記者會。（圖／台北市政府提供）

柯文哲表示，自己在第一線、又是醫生從政，兩個領域我非常清楚，這是不得不然，「在醫學上，不是要診斷百分之百確定才可以開刀」，而是最適當的開刀時機。

柯文哲舉例，如果X光一開，肚子裡面有空氣，就可以打開肚子了，因為知道裡面腸胃破掉，不管大腸破、小腸破，都是要開刀，「你一定要把他拖去做什麼電腦斷層、MRI七搞八搞，等結果出來病人都死掉了」。

柯文哲表示，PCR確認當然是最好，如果是病人很少，幾個鐘頭PCR出來就算了，問題是當你8萬人的時候就是不可能，拖好幾天，做不到就做不到，快篩陽就是PCR陽93%是，就差不多了。

「所以一樣，不是全部檢查做完才可以開刀，這是醫學常識。」柯文哲表示，他每次最不高興就是說，陳時中後面那排當年都是他的同事，都是同一批老師教的，「怎麼會醫術都變得不一樣？無法理解」。

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