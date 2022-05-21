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上海「封控」衝擊港澳台商外企　4月工業產值暴跌6成

▲▼記者卡佛形容，上海封城宛如「拍喪屍電影」。（圖／達志影像／美聯社）

▲記者卡佛形容，上海封城宛如「拍喪屍電影」。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

上海昨20日公布「封城」後的首份經濟數據，2022年4月，上海市規模以上工業（以下簡稱工業）企業完成工業總產值1286.17億元（單位：人民幣，同下），比去年同期下跌6成。其中，港澳台商以及外商產值產值急挫6成8至7成。四月上海的零售業，消費品零售額跌近五成，住宿餐飲業跌近七成。

上海市統計局、國家統計局上海調查總隊昨20日發布最新統計數據，單就4月份整體經濟表現，上海規模以上工業產值是1286億元，比去年同月下降61.5%，遠大於全國2.9%跌幅，跌幅為全國均值的20多倍。嚴重衝擊擁有2500萬人口的上海，工業、服務業、投資、消費等各領域十分慘淡。

▲▼ 2022.4月上海經濟數據、上海市統計局、國家統計局上海調查總隊統計數據發佈。 。（圖／翻攝 上海統計局官網）

▲▼ 2022.4月上海經濟數據、上海市統計局、國家統計局上海調查總隊統計數據發佈。 。（圖／翻攝 上海統計局官網）

▲ 2022.4月上海經濟數據，港澳台商、外商受到衝擊 。（圖／翻攝 上海統計局官網）

其中，上海國企的工業產值跌4成九，私企呈現斷崖式直落到6成3。上海後期針對重點產業復工復產，稍微拉升數字，工業產銷率為107.2%，比去年同月提高8%，但工業企業完成出口交貨值252.53億元，下降57.3%。

上海擁有7萬多家外資企業，居大陸之冠。單看4月，位於港澳台企業的工業產值暴跌到6成8，外國企業跌幅更達到7成。出貨量大減的情況下，4月上海的工業出口交貨值只有252億元，同比跌幅5成7。

上海市政府公布六月起逐步全面恢復正常生產生活秩序。據港媒《星島日報》引述華寶信託駐上海經濟學家聶文認為，上海風控時間太長，嚴重衝擊經濟，如果止步於4、5月，大陸今年還是有可能實現5%左右的經濟增長。

▲▼上海復工 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲上海有序復工復產 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

另外，大陸國家統計局昨日前發布4月份經濟數據，主要經濟指標出現下滑，尤其是4月份消費，同比下降了11.1%。經濟新下行壓力進一步加大，加上Omicron傳染性高，難以維持「清零」狀態，大陸經濟是否遭遇「倒春寒」？

大陸國家統計局發言人付淩暉直言，4月份當月主要工業和服務業產值下降，並不意味著二季度整個經濟運行會下降。各項助企紓困政策在持續發力，相信二季度仍然會保持較好增長態勢。

外界分析大陸官方傳遞一種信號，「短期有波動，長期勢未改。4月份疫情對經濟運行造成較大沖擊，但這種影響是短期的、外在的。」大陸經濟5月後「倒春寒」將過去，疫情趨緩後啟動穩定經濟主引擎的就是「民生消費」。

近期不少大陸經濟學家公開建議發放消費券。清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵建議，「對受影響的百姓直接給予現金補助」。

▼ 2022.4月上海社會消費經濟數據。（圖／翻攝 上海統計局官網）

▲▼ 2022.4月上海經濟數據、上海市統計局、國家統計局上海調查總隊統計數據發佈。 。（圖／翻攝 上海統計局官網）

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