網傳鹽水漱口防疫！醫傻眼：那每天喝味噌湯就好？　常見3大謠言

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網傳鹽水漱口抗新冠！醫傻眼：那每天喝味噌湯就好　常見3大謠言

▲▼網曝「最佳喝水時間表」。（圖／Unsplash）

▲網路流傳用鹽水漱口可殺新冠病毒，但訊息查證網站指出，應是緩解不適，但不能解釋為可預防新冠。（示意圖／Unsplash）

記者張乃文／綜合報導

如何避免染疫許多人想方設法，但在這之中也混入了許多假訊息或謠言，在疫情時代，儼然不只抗疫，大眾也必須學習如何辨識訊息真偽。Whoscall開發商Gogolook旗下的可疑訊息查證機器人「美玉姨」盤點通訊軟體中，民眾最常轉傳3大防疫偏方療法，包括喝大蒜水、鹽水漱口及食用鹼性食物。

醫師姜冠宇在臉書分享，近期看到一則網路流傳的訊息「用鹽水漱口殺(新冠)病毒」，醫師強調，這是錯誤訊息，「如果這是對的話，我們每天喝味噌湯就可以進入後疫情時代了。」更直指「不要害我們老人家更多高血鈉的危險好嗎？」

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不過，也因為資訊科技的發展迅速，大眾接受的訊息量爆炸，消息的真偽分辨也顯得更為重要，特別是在疫情時代，各種防病毒的偏方也隨之流傳。可疑訊息查證機器人美玉姨也分析，4月底一則「好消息，武漢的病毒一碗煮沸的濃大蒜水就能喝好。老中醫親自試驗過，很多病友也成功了。八頭大蒜拍碎用七杯水煮熟，連吃帶喝，一晚就好了。歡迎轉發！」謠言內容，創下轉傳高峰。

查證網站「麥擱騙」（MyGoPen）則破解，美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）指出，並沒有證據表明吃大蒜可以防止感染新冠病毒。 國內衛福部食藥署提醒，勿信「喝大蒜水可以治療新型冠狀病毒」，目前醫學研究針對新型冠狀病毒之特性仍未完全瞭解，在沒有確切的科學實質證據論述基礎下，對於此類傳聞，應該抱持小心謹慎的態度，不要隨便輕易相信，也避免再轉傳親朋好友。

▲大蒜,蒜頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲衛福部也提醒，別誤信大蒜可治新冠，目前尚未有明確醫學實證。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

接著，使用鹽水漱口或食用鹼性食物，如：檸檬或茶葉，則位居轉傳偏方訊息的第2及第3名。對於「鹽水漱口」，MyGoPen查證，台灣科技媒體中心表示，主要是緩解喉嚨痛帶來的不舒服、吞嚥疼痛等症狀，不是直接具有抵抗病毒的效果，不可以解釋為鹽水漱口有治療甚至預防新冠肺炎的功效。再者，這些指引的方法也適用於舒緩其他感冒引起的喉嚨痛，並不是針對新冠肺炎才出現的方法。

至於「食用鹼性食物防新冠肺炎」，MyGoPen根據The Quint報導，病毒學家Shaheed Jameel博士表示病毒本身沒有所謂 pH 值，所謂鹼性食物與新型冠狀病毒之間的關係是毫無根據的。新德里Indraprastha Apollo醫院內科Suranjit Chatterjee醫學博士也指出，沒有證據能夠證實食用鹼性食品可以治癒新型冠狀病毒。由鹼性食物組成的飲食無法防止感染新冠肺炎，因為人體的pH值並不能透過飲食來改變。

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