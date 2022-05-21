新變種新冠病毒入侵港社區　即日起開放接種4劑疫苗

▲香港蘭桂坊慢慢恢復人潮。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

香港發現Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞系首度入侵社區。港府官網昨20日公布新增243宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，其中有一對夫妻疑似在蘭桂坊某間酒店感染。另外，未曾感染新冠肺炎的18至59歲民眾，若有較高暴露風險或個人需要，無論之前接種科興或復必泰（BNT）疫苗，即日起都可選擇接種第4劑新冠疫苗，但第三、四針須相距最少六個月。

綜合港媒消息指出，香港衞生署公布新增243例新冠確診，其中26例為境外輸入。根據全基因組測序分析顯示，Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞系個案增11宗，其中四名患者曾入住蘭桂坊酒店@九如坊，懷疑該檢疫酒店出現傳播。

據香港文匯報報導，香港衞生防護中心發現，Omicron變異病毒株BA.2.12.1亞系首度入侵社區，患者為一對從美國舊金山返回香港的年長夫婦。兩人疑似在九如坊蘭桂坊酒店檢疫隔離期間遭到感染，不排除病毒已經在社區中傳播。

▲香港開放施打第四劑疫苗，保護年長以及年輕成人（圖／記者 蔡儀潔攝）

另外，針對香港成人接種第四劑新冠疫苗暫擬共識建議。港府官網消息稱，接種三劑復必泰或科興疫苗對預防重症和死亡高度有效，保護力一般可於數月內維持高水平。專家認為接種第四劑疫苗或能對較年輕的成年人提供短暫的額外保護，以預防感染和出現病徵。

按暫擬共識建議，未曾感染新冠病毒的18至59歲成人，若有較高暴露風險或需赴海外升學、旅遊等，可在考慮自身風險和益處後，選擇接種第四劑新冠疫苗，惟第三、四針須相距最少六個月，即日起都可選擇接種第4劑新冠疫苗。

早前有專家提出，容許60歲以下成年人不需要使用「疫苗通行證」進入指定場所。香港內科醫學院院長李錦滔不同意有關建議，從公共衞生角度，要達到群體免疫，醫療健康衞生要做到公平，60歲以下人士豁免「疫苗通行證」在執行上有難度，難以每次都要求進入處所人士出示身分證明。